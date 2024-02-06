«Может ляпнуть всё что угодно»: учитель Никиты Кологривого заступился за него после конфликта с Гордоном

Новосибирский актер Никита Кологривый снова оказался в центр скандала. На этот раз звезда «Слова пацана» разругался с Александром Гордоном во время телешоу на Первом канале. Выпуск был посвящен обсуждению драмы «Понедельники». Ведущему не понравилось, как прокомментировал картину приглашенный в качестве гостя Кологривый, и он выгнал его из студии.

В медиатусовке давно обсуждается поведение звезды нашумевшего сериала. Многие считают, что Кологривый перенес образ Кощея в реальную жизнь. Он публично высказывается в достаточно резкой и грубой форме как о коллегах по цеху, так и об авторитетных актерах российского кино.

За Кологривого вступился преподаватель новосибирского театрального вуза Владимир Зуев, который был его учителем с 2013 года. По словам наставника, к словам Никиты не стоит относиться серьезно, ибо он — большой ребенок.

— Никита может ляпнуть всё что угодно. Его надо просто таким принимать и ни в коем случае не думать, что он кого-то обидел, — отметил руководитель театральной студии «Игра» Владимир Зуев в разговоре с Om1.ru.

Собеседник отметил, что у Кологривого жесточайшее прошлое и подчеркнул, что никогда не будет к нему относится плохо. По словам преподавателя, это он помог актеру в себя поверить.

— Не смотря на то, что я не смотрел ни фильм с участием Никиты, я им очень горжусь, — подчеркнул Зуев.

По мнению наставника, Кологривый является примером человека, который, будучи очень одиноким, добился невероятного результата.

— По характеру, соглашусь, Никита резковат. Но в нем гармонично сочетаются прямолинейность, жесткость и доброта. Не согласен, когда его называют жестоким. Это не так. Он очень одинокий, но он прекрасен. Я его очень люблю, — добавил Владимир Зуев.

Учитель пояснил, что карьерный взлет, такой, как у его ученика, равен падению. Поэтому, чтобы удержаться, нужно постоянно доказывать, что ты прав.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирского актера Никиту Кологривого внесли в базу украинского сайта «Миротворец» (запрещен в РФ). Причиной стали поддержка России и «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».