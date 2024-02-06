Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

Застройщики Новосибирска, мэрия города, горсовет и Минстрой региона изучают предложения по запуску модели вовлечения застройщиков в процесс строительства соцобъектов на территории города. Идут консультации по нормативным документам, обсуждаются обязательства — пояснил на брифинге заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.
Пока речь идет о том, что 5 тысяч рублей с квадратного метра жилья на строительство соцобъекта будет вкладывать застройщик, 5 тысяч — бюджет.
— По нормативам в доме площадью 30 тысяч квадратных метров могут проживать минимум 1000 жителей. На такое количество необходимо создать 115 мест в школе и 35 в детсаду. Стоимость одного места — около 2 млн рублей. То есть после того, как застройщик построит дом на 30 тысяч «квадратов», на бюджет возникает нагрузка 300 млн рублей. Мы предлагаем ее поделить пополам, — пояснил Алексей Кондратьев.
— Между тем в европейских регионах России практика строительства застройщиками соцобъектов — уже вполне сложившаяся и работающая. В том числе с безвозмездной передачей муниципалитету детсадов и школ. Мы только в начале этого пути, — отметил Кондратьев. — Не все застройщики еще понимают, что наличие рядом со строящимся домом строящегося социального объекта приводит к повышению привлекательности новостройки. У покупателей в последнее время выросли требования к квартирам, и для ее продажи недостаточно просто построить коробку дома. Важен проект, отделка, благоустройство, а также инфраструктура вокруг объекта.
По его оценке, на согласование модели социального взноса для застройщиков уйдет февраль. Алексей Кондратьев не исключил, что количество игроков рынка после его введения эволюционно сократится, как и после введения счетов-эскроу. В 2023 году соглашение о развитии социальной инфраструктуры подписали 32 застройщика Новосибирска. Мало того, инициатива введения в городе социального взноса для застройщиков поступила в мэрию именно от игроков рынка.
По данным Кондратьева, сейчас в школах и детсадах Новосибирска не хватает около 15 тысяч мест. В основном речь идет о новых микрорайонах.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске «зависли» разрешения на строительство 200 тысяч квадратных метров жилья.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
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