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Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

  • 06/02/2024, 14:53
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Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной
Мэрия предлагает девелоперам разделить расходы на создание школ и детсадов пополам.

Застройщики Новосибирска, мэрия города, горсовет и Минстрой региона изучают предложения по запуску модели вовлечения застройщиков в процесс строительства соцобъектов на территории города. Идут консультации по нормативным документам, обсуждаются обязательства — пояснил на брифинге заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

Пятеро застройщиков готовы самостоятельно построить школы в Новосибирске

Пятеро застройщиков готовы самостоятельно построить школы в Новосибирске

—  Нам нужно запустить модель строительства школ и детсадов совместно с крупными застройщиками. Те девелоперы, которые уже взяли на себя ответственность за строительство школ, ведут переговоры со Сбером, ДОМ.РФ. Банкам важно, как будет оформлен документ, они должны понимать, как объект будет выкупаться, нужны гарантии, — говорит Кондратьев.

Пока речь идет о том, что 5 тысяч рублей с квадратного метра жилья на строительство соцобъекта будет вкладывать застройщик, 5 тысяч — бюджет.

— По нормативам в доме площадью 30 тысяч квадратных метров могут проживать минимум 1000 жителей. На такое количество необходимо создать 115 мест в школе и 35 в детсаду. Стоимость одного места — около 2 млн рублей. То есть после того, как застройщик построит дом на 30 тысяч «квадратов», на бюджет возникает нагрузка 300 млн рублей. Мы предлагаем ее поделить пополам, — пояснил Алексей Кондратьев.

Социальную ответственность будут нести застройщики Новосибирска

Социальную ответственность будут нести застройщики Новосибирска

Чиновник признал, что еще 5 лет назад строители Новосибирска очень болезненно воспринимали ситуации, когда поднималась тема о строительстве соцобъектов. Некоторые компании возводили школы, детские сады, которые потом выкупал муниципалитет, но остальной рынок воспринимал это с неодобрением, так как опасался, что практика будет распространяться на всех.

— Между тем в европейских регионах России практика строительства застройщиками соцобъектов — уже вполне сложившаяся и работающая. В том числе с безвозмездной передачей муниципалитету детсадов и школ. Мы только в начале этого пути, — отметил Кондратьев. — Не все застройщики еще понимают, что наличие рядом со строящимся домом строящегося социального объекта приводит к повышению привлекательности новостройки. У покупателей в последнее время выросли требования к квартирам, и для ее продажи недостаточно просто построить коробку дома. Важен проект, отделка, благоустройство, а также инфраструктура вокруг объекта.

По его оценке, на согласование модели социального взноса для застройщиков уйдет февраль. Алексей Кондратьев не исключил, что количество игроков рынка после его введения эволюционно сократится, как и после введения счетов-эскроу. В 2023 году соглашение о развитии социальной инфраструктуры подписали 32 застройщика Новосибирска. Мало того, инициатива введения в городе социального взноса для застройщиков поступила в мэрию именно от игроков рынка.

По данным Кондратьева, сейчас в школах и детсадах Новосибирска не хватает около 15 тысяч мест. В основном речь идет о новых микрорайонах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске «зависли» разрешения на строительство 200 тысяч квадратных метров жилья. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : социальный взнос для застройщиков новостройки Новосибирска


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