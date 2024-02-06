Решение по социальному взносу для застройщиков надеются принять весной

Застройщики Новосибирска, мэрия города, горсовет и Минстрой региона изучают предложения по запуску модели вовлечения застройщиков в процесс строительства соцобъектов на территории города. Идут консультации по нормативным документам, обсуждаются обязательства — пояснил на брифинге заммэра, начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

Пока речь идет о том, что 5 тысяч рублей с квадратного метра жилья на строительство соцобъекта будет вкладывать застройщик, 5 тысяч — бюджет.

— По нормативам в доме площадью 30 тысяч квадратных метров могут проживать минимум 1000 жителей. На такое количество необходимо создать 115 мест в школе и 35 в детсаду. Стоимость одного места — около 2 млн рублей. То есть после того, как застройщик построит дом на 30 тысяч «квадратов», на бюджет возникает нагрузка 300 млн рублей. Мы предлагаем ее поделить пополам, — пояснил Алексей Кондратьев.

— Между тем в европейских регионах России практика строительства застройщиками соцобъектов — уже вполне сложившаяся и работающая. В том числе с безвозмездной передачей муниципалитету детсадов и школ. Мы только в начале этого пути, — отметил Кондратьев. — Не все застройщики еще понимают, что наличие рядом со строящимся домом строящегося социального объекта приводит к повышению привлекательности новостройки. У покупателей в последнее время выросли требования к квартирам, и для ее продажи недостаточно просто построить коробку дома. Важен проект, отделка, благоустройство, а также инфраструктура вокруг объекта.

Чиновник признал, что еще 5 лет назад строители Новосибирска очень болезненно воспринимали ситуации, когда поднималась тема о строительстве соцобъектов. Некоторые компании возводили школы, детские сады, которые потом выкупал муниципалитет, но остальной рынок воспринимал это с неодобрением, так как опасался, что практика будет распространяться на всех.

По его оценке, на согласование модели социального взноса для застройщиков уйдет февраль. Алексей Кондратьев не исключил, что количество игроков рынка после его введения эволюционно сократится, как и после введения счетов-эскроу. В 2023 году соглашение о развитии социальной инфраструктуры подписали 32 застройщика Новосибирска. Мало того, инициатива введения в городе социального взноса для застройщиков поступила в мэрию именно от игроков рынка.

По данным Кондратьева, сейчас в школах и детсадах Новосибирска не хватает около 15 тысяч мест. В основном речь идет о новых микрорайонах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске «зависли» разрешения на строительство 200 тысяч квадратных метров жилья.