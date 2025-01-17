На 20% подорожал минимальный набор продуктов в Новосибирской области в 2024 году

В декабре 2024 года стоимость минимального (условного) набора продуктов в Новосибирской области составила 7 225,59 рублей, что на 3,8% больше, чем в ноябре. С начала года он подорожал на 20,8%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, в абсолютных величинах самый дорогой минимальный набор продуктов в декабре был в Республике Хакасия — 8 170,82 рубля, самый дешевый в Омской области — 6 080,44 рубля. Больше всего с начала года минимальный набор подорожал в Алтайском крае — на 21,9% и Томской области — на 21%.

В Новосибирской области в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия (27,5%), молочные продукты (20,7%), мясо и мясопродукты (17,1%), плоды и овощи (17,4%), жиры (5,5%), рыба (4,9%), яйца (2,6%), сахар и кондитерские изделия (2,2%), чай, соль и специи (2,1%).

Минимальный продуктовый набор утверждён Росстатом, он одинаков для всех регионов России. Он включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов питания.

Ранее редакция сообщала, что производители масла договорились не повышать цены до апреля в Новосибирске. В регионе подписано новое соглашение о заморозке цен.