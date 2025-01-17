Средняя зарплата в Новосибирской области — более 72 тысяч рублей

С января по октябрь 2024 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Новосибирской области составила 72 397 рублей.

Согласно данным Новосибирскстата, это на 18,6% выше, чем за аналогичный период 2023 года, когда данный показатель был равен 61 118 рублей.

В октябре 2024 года наибольшую заработную плату получали специалисты в области информации и связи — 140 629 рублей. На втором месте расположились финансовые и страховые работники, их заработная плата составила 121 593 рубля. Третью строчку заняли работники, занимающиеся добычей полезных ископаемых, с зарплатой в 95 555 рублей.

С учётом инфляции реальная начисленная заработная плата выросла на 8,9% по сравнению с январём-октябрём 2023 года. Это свидетельствует о положительных изменениях в уровне доходов населения региона.

Напомним, в Новосибирске профессия водителя-дальнобойщика в 2024 году стала самой высокооплачиваемой. В среднем работодатели предлагают соискателям на должность водителя-дальнобойщика около 157 463 рублей в месяц, что на 48% больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что работодателей предлагают обязать платить тринадцатую зарплату. Законодатели считают, что норму нужно внести в Трудовой кодекс РФ.