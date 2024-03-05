На 25% вырос объем экспресс-доставки посылок в Новосибирске

В январе 2024 года новосибирцы стали на 25% чаще пользоваться экспресс-доставкой посылок, сообщили в компании СДЭК.

По данным оператора, наибольший рост отправлений зафиксирован в Волгограде (38%), Красноярске (31%), Перми (29%) и Москве (26%). Всего в январе россияне отправили более 1,3 миллиона посылок. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Кроме того, в нынешнем году увеличился средний вес посылок. Количество отправлений с максимальным весом до 18 кг по России выросло на 13%. В Новосибирске таких грузов стало больше на 23%.

Посылки без ограничений по весу чаще всего отправлялись в Волгоград (33%), Омск (30%) и Екатеринбург (15,4%).

Ранее редакция сообщала, что Почта России назвала экзотические страны, куда отправляли посылки новосибирцы.