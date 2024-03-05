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Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения

  • 05/03/2024, 13:52
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Льготная ипотека для учителей — новая инициатива Минпросвещения
В настоящее время под руководством ведомства рабочей группой, в которую также входят представители Минстроя, Минфина и Минэкономразвития обсуждается новый вид госкредитов на жилье.

Российские власти планируют запуск льготной ипотеки для учителей, сообщает газета «Известия». В настоящее время под руководством ведомства рабочей группой, в которую также входят представители Минстроя, Минфина и Минэкономразвития обсуждается новый вид госкредитов на жилье.

По сведениям издания, эксперты обратили внимание на то, что для некоторых педагогических работников могут быть доступны уже действующие на сегодняшний день льготные программы. Например, льготная ипотека на новостройки, а также семейная, дальневосточная и сельская.

Участники рабочей группы считают, что новая мера господдержки потребует больших объемов допфинансирования. При этом уточняется, его источники не прописаны в госбюджете на минувший год. Кроме того, они не фигурируют в плановом периоде 2024-2025-х годов.

Ранее редакция сообщала, что Минфин попытается снизить долю льготной ипотеки с 90% до 25%.

Фото: ru.freepik.com — drobotdean 

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Минпросвещения льготная ипотека для учителей


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