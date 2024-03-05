Наркокурьер из Новосибирска привез в Барнаул 5,5 кг «дури»

Крупный межрегиональный канал наркотрафика прикрыли сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.
― На участке федеральной трассы Алтайского края задержан 31-летний наркокурьер. В ходе осмотра его личного автомобиля обнаружены и из незаконного оборота изъяты 15 свертков, в которых находились около 1 кг мефедрона и более 4,5 кг гашиша, ― прокомментировали в ведомстве.
Установлено, что крупную партию «дури» житель Красноярского края вез из Новосибирска для продажи на территории Барнаула.
На допросе задержанный признал вину показал карту, где спрятаны тайники с наркосокровищами. «Клады» располагались в Новосибирске, Томске, Кемерово и Новокузнецке.
Сейчас мужчине предъявлено обвинение и он заключен под стражу.
Фото: УФСБ по Алтайскому краю.
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