Наркокурьер из Новосибирска привез в Барнаул 5,5 кг «дури»

Крупный межрегиональный канал наркотрафика прикрыли сотрудники УФСБ по Алтайскому краю.

― На участке федеральной трассы Алтайского края задержан 31-летний наркокурьер. В ходе осмотра его личного автомобиля обнаружены и из незаконного оборота изъяты 15 свертков, в которых находились около 1 кг мефедрона и более 4,5 кг гашиша, ― прокомментировали в ведомстве.

Установлено, что крупную партию «дури» житель Красноярского края вез из Новосибирска для продажи на территории Барнаула.

На допросе задержанный признал вину показал карту, где спрятаны тайники с наркосокровищами. «Клады» располагались в Новосибирске, Томске, Кемерово и Новокузнецке.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение и он заключен под стражу.