Почта России назвала экзотические страны, куда отправляли посылки новосибирцы

Почта России доставляет международные посылки в адрес более 130 государств. Есть среди них экзотические направления (их 26), куда новосибирцы отправили в 2023 году от одной до трёх посылок.

Рейтинг самых редких возглавляют 15 международных направлений. В эти страны было отправлено всего по одной посылке. Среди них, Ангилья, Антарктика, Гана. При этом, отправления на Бермуды, Сейшелы, в Монако были самыми легкими. Их вес составил от 12 до 51 грамм. Самые тяжелые посылки из Новосибирска предназначались получателям в Перу, Афганистане и Пуэрто-Рико (17,6 и 2 кг соответственно).

По две посылки в 2023 году Почта доставила из столицы Сибири в восемь стран. Легче всего были отправления, адресованные в Кению (90 г), самые громоздкие – в Бангладеш (19 кг).

Замыкают рейтинг 2023 года Катар, Босния и Герцеговина и Северная Македония, куда ушло по три посылки. Их весовой диапазон колебался от 700 г до 12 кг.

Ранее редакция сообщала, что Почта России внедрила новую систему для доставки пенсий и соцвыплат.