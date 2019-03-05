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На 35% выросли в Новосибирске продажи новых автомобилей

Но в 40 регионах России наблюдается падение рынка.
  • 05/03/2019, 10:09
На 35% выросли в Новосибирске продажи новых автомобилей

Сибирские регионы демонстрируют рост рынка новых автомобилей в январе 2019 года. По данным агентства «Автостат» в числе наиболее крупных региональных рынков отмечены Красноярский край (+62%), Кемеровская (+43%) и Новосибирская (+35%) области, Ханты-Мансийский АО (+15%), Тюменская область (+13%).

Из рынков европейской части России один из самых успешных по итогам января — Подмосковье (+10%). Эксперты «Автостат» сообщают, что в январе 2019 года российский автомобильный рынок показал незначительный рост (+1%). Однако при этом рыночное падение отмечено в 40 субъектах РФ. Сильнее всего продажи новых легковых автомобилей упали на Чукотке (-25%).

В Ярославской и Ростовской областях этот показатель составил -19%. Также существенный спад (более 10%) зафиксирован на крупнейших региональных авторынках страны – в Москве (-13%), Санкт-Петербурге (-13%), Нижегородской (-12%) и Саратовской (-12%) областях, в Татарстане (-11%).

В остальных российских регионах продажи новых легковых машин продемонстрировали положительную динамику или остались на уровне января 2018 года (Марий Эл, Ленинградская и Новгородская области).

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