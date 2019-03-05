 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Рейтинговое агентство RAEX отметило вклад Промсвязьбанка в развитие онлайн-кредитования МСБ

  • 05/03/2019, 10:15
Промсвязьбанк получил награду за вклад в «Развитие онлайн-кредитования МСБ» на ежегодной конференции «Финансы растущему бизнесу», организатором которой выступает авторитетное рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Рейтинговое агентство RAEX отметило вклад Промсвязьбанка в развитие онлайн-кредитования МСБЛидеров рынка кредитования малого и среднего предпринимательства RAEX определило совместно с Московским фондом содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и при участии Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

— Для нас очень ценно получить признание профессионального сообщества, поскольку это подтверждает наше видение трендов, которые определяют будущее рынка. Развитие онлайн-кредитования ускоряет и упрощает многие процессы, а соответственно, уже сейчас облегчает жизнь бизнеса, — говорит Иннокентий Воловик, директор департамента продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПАО «Промсвязьбанк».

Промсвязьбанк первым в России запустил онлайн-кредитование для бизнеса, уделив большое внимание удобству и скорости оформления кредита. Воплощением этих двух принципов стал продукт «Кредит онлайн», который оформляется без посещения офиса банка и предоставления бумажных документов, достаточно оформить заявку в личном кабинете в интернет-банке или мобильном приложении. Это уже одобренное кредитное решение, клиенту нет необходимости собирать какой-либо пакет документов для установления лимита, нужно лишь выбрать необходимую сумму и срок кредитования в рамках предложения банка и подписать оферту своей электронной подписью.

Банк стремится сделать финансирование доступным для широкого круга предпринимателей, поэтому уже этой весной программа онлайн-кредитования ПСБ «Всё просто!» станет доступной для любого бизнеса, даже не являющегося действующим клиентом банка.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04
Основную долю в обороте составляют малые предприятия.
«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51
На рынке Новосибирской области места хватит обоим игрокам.
СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13
Федеральное имущество предлагается передать под контроль новой управляющей структуры Академгородка 2.0.

Актуальный разговор

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Новосибирск — самый конкурентный город в России на рынке МФО

Все материалы
Новости

Компания из Сочи сорвала строительство спортивного объекта в Колывани

05/03/2019, 20:17

Проверки объектов долевого строительства будут проходить в новом формате

05/03/2019, 18:15

ГПНТБ требуется пространство

05/03/2019, 17:46

В Новосибирске стало больше миллионеров

05/03/2019, 17:42

В Клубе Директоров обсудили «Управление изменениями в компании»

05/03/2019, 17:17

В 2018 году оборот новосибирских предприятий общепита составил 26,8 млрд. рублей

05/03/2019, 17:04

«Газпром нефть» не рассматривает «ВПК Ойл» как прямого конкурента

05/03/2019, 16:51

СО РАН инициирует трехлетний мораторий на действия с федеральным имуществом

05/03/2019, 16:13

Погрузка на ЗСЖД выросла на 2,6%

05/03/2019, 16:07

В зоне риска 30% строящихся объектов в Новосибирске

05/03/2019, 15:34

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска