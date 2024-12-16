В Новосибирске на двадцать процентов выросло предложение авто с пробегом

Спрос на автомобили с пробегом, стоимость которых превышает 1,5 миллиона рублей, в ноябре 2024 года вырос на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена на такие машины составила 2 739 000 рублей. Количество предложений по продаже подобных автомобилей увеличилось на 19,4% за год.

Среди марок автомобилей, представленных в этом сегменте, лидирует Toyota с долей 21%. На втором месте — BMW с 9,3%, а на третьем — Lexus с 7,6%. По количеству объявлений также лидирует Toyota с долей 14,2% от общего числа предложений в данном сегменте. За ней следуют BMW (8,5%) и Mercedes-Benz (6,3%).

Самой популярной моделью среди покупателей стала Toyota RAV4. На её долю пришлось 4% от общего количества запросов, а средняя стоимость составила 2,7 миллиона рублей. На втором месте расположился Lexus RX, который получил 3,5% от общего числа запросов и стоил в среднем 4,1 миллиона рублей. Третью строчку занял Toyota Highlander с 3,2% и средней стоимостью 3,2 миллиона рублей.

— В ноябре доля этих брендов в общей структуре спроса составила почти 40%. Такое распределение показывает, что покупатели отдают предпочтение проверенным временем брендам от культовых производителей, — комментирует Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

Ранее редакция сообщала о том, что цены на некоторые модели китайских автомобилей упали в Новосибирской области. На китайские авто приходится более 70% объявлений о продаже.