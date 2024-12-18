Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск

Утром 18 декабря горожане, спешащие по делам, могли полюбоваться празднично украшенным поездом, который проезжал мимо станций «Гагаринская», «Плехановская», «Красный проспект», «Нарымская» и других точек, прилегающих к железной дороге.

Передвижная резиденция Деда Мороза, как обычно, остановится на ж/д вокзале Новосибирск-Главный. Поезд будет ждать гостей до вечера, которые примут участие в праздничной программе с участием артистов и аниматоров. Вечером состав отправится в Омск.

— Большое путешествие Деда Мороза на его волшебном поезде в этом году продлится 54 дня. За это время поезд проедет почти 30 тысяч километров, — говорится в сообщении Министерства просвещения Российской Федерации.

Ранее редакция сообщала о том, что бойцам СВО Новый год дарит веру в то, что все будет хорошо. Самыми долгожданными подарками для них являются детские рисунки.