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Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск

  • 18/12/2024, 11:00
Автор: Артем Рязанов
Праздничный поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск
Он будет до вечера встречать гостей на главном вокзале столицы Сибири

Утром 18 декабря горожане, спешащие по делам, могли полюбоваться празднично украшенным поездом, который проезжал мимо станций «Гагаринская», «Плехановская», «Красный проспект», «Нарымская» и других точек, прилегающих к железной дороге.

Передвижная резиденция Деда Мороза, как обычно, остановится на ж/д вокзале Новосибирск-Главный. Поезд будет ждать гостей до вечера, которые примут участие в праздничной программе с участием артистов и аниматоров. Вечером состав отправится в Омск.

— Большое путешествие Деда Мороза на его волшебном поезде в этом году продлится 54 дня. За это время поезд проедет почти 30 тысяч километров, — говорится в сообщении Министерства просвещения Российской Федерации.

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Фото предоставлено ОАО «РЖД», автор- пресс-служба

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : поезд Новой год Дед Мороз


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