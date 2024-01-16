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На 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещение

  • 16/01/2024, 13:55
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На 40% сократилось число новосибирцев, готовых пройти обряд омовения на Крещенье
Количество официальных купелей за 5 лет в регионе также уменьшилось.

За последние годы количество новосибирцев, которые приходят на омовение в природных купелях на Крещение сокращается. До пандемии для проведения этого обряда в регионе организовывалось 42 купели. В нем участвовало более 30 тысяч человек.

Последние два года количество купелей не превышает 30. В 2022 году в обряде участвовали 23 тысячи челочек, в 2023 — 18 тысяч.

— В прошлые годы Крещение выпадало на будние дни и многие люди из-за работы просто не успевали приехать к купелям. Думаю, что в этом году желающих пройти обряд омовения будет около 20 тысяч, так как Крещение приходится на предвыходной день (пятницу), — сообщил на пресс-конференции начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Новосибирской области Юрий Карпов.

По его словам, в Новосибирской области будет работать 30 купелей. Из них 6 — в Новосибирске:

  • Октябрьский район: протока реки Оби в районе микрорайона «Европейский берег»;
  • Ленинский район: река Обь в районе микрорайона «Затон» ул. Заобская, 97;
  • Ленинский район: река Обь, ЖК «Венеция», ул. Ясный берег, 3;
  • Калининский район: озеро Спартак;
  • Заельцовский район: озеро Жемчужина Сибири;
  • Новосибирское водохранилище, парк «У моря Обского»: пляж «Бумеранг».

С 18 января все места, где могут быть организованы нелегальные купели будут взяты на контроль администрациями районов и полицией. В этот день, в частности, от купания отказались новосибирские моржи, чтобы не провоцировать население окунаться в неприспособленных для этого местах.

Юрий Карпов предупредил, что МЧС будет штрафовать тех, кто попытается окунуться в необорудованных местах. Для этого есть уже проработанная административная практика.

— Это необходимо, чтобы избежать несчастных случаев. В прошлом году в Подмосковье женщина нырнула в необорудованную купель и ее тело выловили через несколько дней. У нас, к счастью, таких случаев не было. 5 лет назад при омовении стало плохо мужчине, но медики оперативно оказали ему помощь, и он уехал домой самостоятельно, — добавил Карпов.

На аппаратном совещании в мэрии и.о. главы города Олег Клемешов сегодня также предупредил подчиненных усилить контроль за местами, где могут быть созданы несанкционированные купели.

— Если вдруг такие кто-то будет оборудовать, извещать об этом, вплоть до заявлений в полицию. Несанкционированных мест проведения праздника быть не должно на территории города. В прошлом году мы таких несанкционированных мест 11 обнаружили, — подчеркнул чиновник.

Юрий Карпов добавил, что на всех официальных купелях будут организованы пункты обогрева, палатки для переодевания, также будут дежурить машины скорой помощи. Контролировать ситуацию будут 470 человек, из них 190 — сотрудники МЧС, остальные — представители местных администраций.

Замглавного врача городской станции скорой медицинской помощи Ольга Литвинова рекомендовала воздержаться от омовения при ОРВИ, температуре, а также осторожнее проходить обряд людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Категорическая рекомендация — воздержаться от употребления алкоголя.

По данным МЧС, 19 января температура днем ожидается около 15 градусов мороза, вечером — около 20 градусов. Основной приток желающих окунутся спасатели ожидают ночью с 18 на 19 января, а также вечером 19 января.

Ранее редакция рассказывала о том, что в 2016 году в Новосибирской области организовано 50 крещенских купелей. 

Фото пресс-службы МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : купели в Новосибирске крещение


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