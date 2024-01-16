Агробиотехнопарк и особую экономическую зону будут создавать под Новосибирском

Создание агробиотехнопарка и особой экономической зоны научно-производственного типа в рабочем поселке Краснообск прописано в комплексном плане стратегии развития Сибири до 2035 года, который в октябре 2023 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

— По плану развития мы уже сейчас выполняем все показатели, которые заведены для несозданного агробиотехнопарка. По количеству резидентов, по годовой выручке. У нас работают 1040 сотрудников, только 35-40% наших ресурсов — бюджетное финансирование, остальное мы зарабатываем на услугах, продаже семян. У нас создана ассоциация МСП в аграрной сфере — это компании, вышедшие из центра. Есть несколько крупных игроков, с которыми мы работаем, — пояснил Кирилл Голохваст.

Предложения по созданию технопарка представители Миннауки и Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН (СФНЦА) представили на январском заседании комитета по АПК парламента Новосибирской области. Глава СФНЦА Кирилл Голохваст пояснил, что в 2024 году в России должны быть созданы пять агробиотехнопарков. Два из них уже «разыграли», и сейчас регион должен постараться попасть в список трех оставшихся. Создавать технопарк планируется на основе СНФЦА в Краснообске.

По его словам, после консультаций с Миннауки и Минсельхозом Новосибирской области выделены два ключевых направления, в которых предлагается развивать агробиотехнопарк:

генетическая поддержка всех направлений животноводства, производство семенного материала, вакцин;

глубокая переработка сельхозпродукции, которая позволит получить добавленную стоимость местным предприятиям.

— Сейчас у нас огромный имущественный комплекс, который не полностью задействован, поэтому начать развитие агротехнопарка предлагаем на этих площадях. Здесь же планируем разместить образовательные подразделения: НГАУ намерен открыть на нашей базе три кафедры. В целом речь идет о 150 тысячах кв. м, которые будут заняты под производственные помещения, науку и бизнес. Мы провели переговоры с представителями НТИ, занимающимися поддержкой компаний Foodtech, и они подтвердили, что будут нас поддерживать, — сообщил Голохвост.

По его словам, в этих направлениях СФНЦА уже ведет работу с Томским госуниверситетом, Новосибирским аграрным университетом, институтами СО РАН,

По словам начальника управления развития научной и инновационной инфраструктуры и проектной деятельности Миннауки Новосибирской области Михаила Камаева, имеющуюся инфраструктуру центра можно использовать для развития технопарка на первом этапе. Для дальнейшего развития необходимо создавать автономную некоммерческую организацию и управляющую компанию, которые будут заниматься реализацией проекта. Учредителем АНО и УК будет Новосибирская область. Стоит отметить, что по такому же принципу в регионе развиваются Промышленно-логистический парк, Биотехнопарк и Технопарк Академгородка.

— На реализацию этих форм технопарков в ближайшие два-четыре года федеральные деньги не заложены. Есть рекомендация использовать форму государственно-частного партнерства. Предлагаем создать УК и передать ей имущество технопарка, а также проработать бизнес-план, с помощью которого можно будет привлекать инвесторов, — говорит Камаев. — Кроме того, такая форма позволит привлекать средства на инфраструктурное меню и поддержку научных исследований. Так проект сможет заработать и у него будет будущее.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко отметил, что резидентами агробиотехнопарка в Краснообске будут не только сельхозпроизводители, но и сельхозмашиностроители, а также компании, которые создают биодобавки, кормовые добавки, ветпрепараты и т.д.

— Для нас крайне важны новые технологии в глубокой переработке сельхозпродукции, так как сегодня мы являемся сырьевым придатком всей Сибири, — добавил он. — У нас в России до сих пор нет качественных кормов для аквакультуры, проблемы с кормопроизводством для птицеводства.

Председатель ЗАО племзавод «Ирмень», депутат Олег Бугаков предложил более четко определить приоритетные направления работы и начинать работать по ним, не распыляясь на все стороны.

— Если возьмемся за все разом, то я не верю, что у нас что-то получится. Нужно четко определить приоритетные задачи, решить их, а потом идти дальше, — уверен он.

Представитель общественности Владимир Кириллов поинтересовался: зачем создавать в Краснообске агробиотехнопарк, если подобная структура уже была сформирована три года назад на базе «СибБиоНОЦ»?

Евгений Лещенко пояснил, что у этих технопарков разные цели и задачи.

— У СФНЦА она более приземленная и приближенная в сельхозпроизводителям и машиностроителям. Проект может оказаться вполне жизнеспособным, — добавил он. — «СибБиоНОЦ» завязан на работу с инновациями и не предполагает создание ОЭЗ.

Ранее сообщалось, что «СибБиоНОЦ» будет инфраструктурной площадкой для внедрения научных разработок аграрной отрасли в производство. По информации правительства Новосибирской области, «СибБиоНОЦ» работает по двум основным направлениям: аграрному и медицинскому. Система НОЦов в РФ была запущена для повышения эффективности деятельности в сфере науки и технологий.

В рамках проекта в регионе разработали прибор для восстановления памяти у пациентов после инсульта, водную дорожку для аквареабилитации, корма будущего и т.д.

В итоге депутаты приняли решение в июне заслушать стратегию развития агротехнопарка, предложенную СНФЦА и согласованную Миннауки и Минсельхозом, с указанием конкретных шагов, направлений развития, а также инвесторов, которые будут ими заниматься. Стратегию планируется вынести на июльскую сессию парламента, затем доработать до сентября, чтобы в сентябре правительство региона и СФНЦА выходили с ней на федеральный уровень для получения статуса агробиотехнопарка, а в перспективе и федерального финансирования, а также статуса ОЭЗ. Кроме того, председатель комитета по АПК Денис Субботин рекомендовал СФНЦА и правительству области подумать над тем, как интегрировать СибБиоНОЦ в агробиотехнопарк.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске планировали создать кластер сельхозмашиностроения.