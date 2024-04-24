На 60% вырастет объем перекладки теплосетей в Новосибирске

Специфика ремонтной кампании 2024 года

В 2023 году Новосибирская теплосетевая компания (НТСК) почти на 60% увеличивает объем работ, которые планирует провести в рамках инвестпрограммы. Об этом на пресс-конференции сообщил директор НТСК Максим Рябенко.

В 2022 году в рамках инвестпрограммы НТСК переложила 12 км теплосетей, в 2023 — 21 км, а в планах на 2024 год — 34.4 км. Из них 17.5 км непосредственно по инвестпрограмме компании, 10 км в рамках концессии, заключенной с мэрией Новосибирска и 1.5 км в рамках капремонта, 6.5 км — строительство новых сетей. Кроме того, еще 36 км компания планирует переложить в рамках ремонтной программы.

— Мы понимаем, что это серьезный вызов, с учётом сложности размещения коммуникаций: далеко не всегда проекты совпадают с фактическими условиями прокладки труб. Но мы готовы, и ситуация в тепловом комплексе города подсказывает, что темпы ремонтов нельзя снижать, — констатировал Рябенко.

По его словам, самый большой объем работ предстоит выполнить в Ленинском и Кировском районах Новосибирска. На левом берегу акцент будет сделан на Дзержинский и Калининский районы, но и в другихчастях города работы также будут проводиться.

К самым сложным участкам Максим Рябенко отнес перекресток Сибиряков Гвардейцев и Немировича-Данченко, а также зону Речного вокзала. Здесь энергетики планируют работать в круглосуточном режиме и без полного перекрытия дорог, чтобы минимизировать неудобство для жителей города

— Все планы по ремонту на проезжей части серьезно прорабатываются с городскими властями, департаментами, чтобы минимизировать помехи в движении автотранспорта и синхронизировать работу с дорожниками, — пояснил гендиректор НТСК.



Всего с учетом модернизации, строительства, капитального и текущего ремонтов в 2024 году к замене планируется порядка 70 км коммуникаций. Это на 25% больше, чем аналогичный показатель в 2023-м. Полную замену труб подрядчики НТСК выполнят на 43 участках. В планах до ноября 2024 года — перекладка и строительство 34,4 км трубопроводов в однотрубном исчислении — почти на 58% больше, чем в 2023-м.

Дополнительный миллиард

Глава «Новосибирской теплосетевой компании» отметил, что энергетики сделали выводы из коммунальной аварии января – февраля 2024 года.

Помимо инвестиций в перекладку труб на левом берегу Новосибирска, НТСК вложит в повышение надежности теплоснабжения левобережья 1 млрд рублей.

Кроме того, в этом сезоне с помощью робота энергетики планируют провести обследование 27 км труб диаметром 700 мм и 1000 мм, расположенных на левом берегу. Робот будет работать круглосуточно в течение всего межсезонья для мониторинга состояния теплосетей.

— Мы также планируем устанавливать на трубы датчики затопления, акустические приборы для контроля за состоянием теплосетей, — сообщил Максим Рябенко.

На левом берегу в этом году НТСК также планирует провести оценку всего теплосетевого хозяйства с привлечением экспертов.

— Наймем компанию, которая проанализирует режим работы теплосетей на левом берегу, где три теплоисточника объединены в одну зону. После получения рекомендаций будем принимать решение, — пояснил он. — Мы планируем рассмотреть возможность разделения ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и заложили в план эти мероприятия по повышению надежности сетей левого берега. При этом точно могу сказать. что мы не будем полностью уходить от закольцованности теплосистемы, так как на левом берегу это нам дает возможность переподключать потребителей к теплоносителю, если повреждения происходят на меньших, чем зимой этого года. диаметрах. Гибкая система позволит там оперативно реагировать в разных ситуациях.

Всего, с учетом перекладки теплосетей энергокомпания направит на коммуникации этой части города 3,2 млрд рублей.

На правом берегу состояние труб также будет оценивать робот, но в планах обследования около 5 км. По словам Максима Рябенко, аренда таких роботов довольно дорогостояща, но после анализа результатов этого сезона компания может принять решение о покупке данных инструментов диагностики.