Более 170 компаний получили статус социального бизнеса в Новосибирской области.

В Новосибирской области 170 компаний получили статус социальных бизнес-проектов.

– Они представлены в разнообразных сферах: организация детского досуга, дошкольное образование, сохранение национальных традиций, спорт, производство средств реабилитации, – говорится в сообщении «Мой бизнес».

Подобный статус могут получить ИП и юрлица на 1 год.

Как сообщает руководитель центра «Мой бизнес», в 2022 году социальных бизнесов было чуть более 100.

По России на январь этого года действуют почти 11 тысяч социальных предприятий: 7,8 тысяч в качестве ИП, 3,2 тысячи — в качестве юридических лиц.