Более 170 компаний получили статус социального бизнеса в Новосибирской области.

В Новосибирской области 170 компаний получили статус социальных бизнес-проектов.
– Они представлены в разнообразных сферах: организация детского досуга, дошкольное образование, сохранение национальных традиций, спорт, производство средств реабилитации, – говорится в сообщении «Мой бизнес».
Подобный статус могут получить ИП и юрлица на 1 год.
Как сообщает руководитель центра «Мой бизнес», в 2022 году социальных бизнесов было чуть более 100.
По России на январь этого года действуют почти 11 тысяч социальных предприятий: 7,8 тысяч в качестве ИП, 3,2 тысячи — в качестве юридических лиц.
Источник фото: Freepik / Автор — rawpixel.com
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