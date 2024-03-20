На 7 млрд рублей куплено жилья в новостройках Новосибирской области в феврале

В феврале застройщики продали жилья в новостройках Новосибирска и Новосибирской области на 7 млрд рублей. За месяц в регионе приобретено 1153 квартиры, что соответствует уровню прошлого месяца.

— Средняя стоимость квадратного метра месяц к месяцу снизилась на 4% до 124 тыс.рублей за квадрат, цена квартиры в среднем так же стала немного ниже – 6,08 млн рублей, это на 3% меньше показателя января, — говорится в сообщении бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Эксперты компании отметили, что средняя сумма кредита за месяц снизилась с 3,8 млн рублей до 3,5 млн рублей. Что касается среднего срока кредита, то он не изменился и составляет 25 лет. При этом, на первичный рынок пришлось 55% всего объема предоставленного жилищного кредитования и 45% — на вторичку.

Директор по развитию One Company Алексей Сержанов отметил, что рынок недвижимости по-прежнему дезориентирован из-за постоянных изменений условий кредитования в банках.

— Чувствуется огромное давление на банки со стороны ЦБ и, в свою очередь, на застройщиков — со стороны банков. Тем не менее, рынок начинает нащупывать равновесное состояние в части продаж и стоимости. Цена на новостройки точно снижаться не будет, объективных причин для этого сейчас просто нет, поэтому приобретение с целью проживания или инвестиций — разумное вложение средств, — говорит эксперт.

По его словам, доля оплаты кредитными средствами в новостройках за месяц снизилась с 95% до 74%.

Эксперт добавляет, что ключевым трендом является тот факт, что многие застройщики «повернулись лицом к агентствам недвижимости и экстренно начинают повышать размер комиссионных вознаграждений».

Ранее редакция сообщала, что в феврале на покупку апартаментов в Новосибирске потрачено 744 млн рублей. Средняя стоимость юнита в феврале осталась на уровне прошлого месяца и составила 6,2 млн рублей.