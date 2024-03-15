В феврале на покупку апартаментов в Новосибирске потрачено 744 млн рублей

В феврале 2024 года в Новосибирске было куплено 119 апартаментов на общую сумму 744 млн рублей.

— Это на 212% превышает объем продаж по итогам февраля прошлого года, но относительно января 2024 года наблюдается снижение на 16%, — говорится в сообщении бизнес-сообщества One Company, подготовленного совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Эксперты отметили, что средняя стоимость юнита в феврале осталась на уровне прошлого месяца и составила 6,2 млн рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то цена выросла на 50%.

Коммерческий директор и соучредитель бизнес-комьюнити One Company Вячеслав Мельников уверен, что Новосибирску еще долгое время не грозит перенасыщение апартаментами.

— Культура потребления апартаментов как продукта в Новосибирске еще формируется, люди только начинают понимать, что это высокодоходный инструмент для инвесторов и отличный вариант для комфортного проживания, — говорит эксперт.

Он добавил, что апартаментам начинают доверять, поэтому этот сегмент рынка будет наращивать темп роста.

По информации бизнес-сообщества, лидерами по объему продаж стали Freedom, GAGARIN CITY, АЭРОН, IQ Aparts и Apartville. Все они находятся на разных стадиях строительства: от этапа фундамента до стадии внутренней отделки.

Напомним, по данным департамента по строительству мэрии Новосибирска, в 2023 году в городе были введены в эксплуатацию 2 гостиницы на 367 номеров, в которых нежилые помещения продаются как апартаменты.

— Площадь номерного фонда апартаментов составляет уже 9% от площади квартир в строящемся жилье Новосибирска: 367 тысяч кв. м. А количество номеров — 14% от количества строящегося жилья: 11133 номера, — говорил начальник управления архитектурно-строительной инспекции Евгений Улитко. — В сравнении с прошлым годом площадь строящегося номерного фонда увеличилась более чем на 50%.

Ранее редакция сообщала, что в январе новосибирцы купили квартир в новостройках на 6,2 млрд рублей.