Аграрии побьют рекорд по посеву рапса, сои и гороха в Новосибирской области

В этом году посевная площадь в Новосибирской области составит 2,3 млн га, что превышает площадь прошлого года. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

— У нас уменьшается площадь зерновых — на 1% по сравнению с 2023 годом. При этом мы наблюдаем рост площадей, занятых под технические, и в первую очередь, масличные культуры — +2,4%, — подчеркнул чиновник.

Наиболее существенно в этом году аграрии планируют увеличить посевы рапса — до 165 тысяч га, это на 50 тысяч больше, чем в 2023 году.

— Столько этой культуры мы не засевали еще никогда, даже в благополучном 2022 году, — констатировал Лещенко.

На 7,5 тысячи га вырастут посевы подсолнечника. В основном за счет хозяйств Кулундинской зоны, где эта культура дает хороший результат.

Еще один рекорд планируется по сое — запланированные посевы составят 38 тысяч га, что на 14 тысяч га больше, чем годом ранее.

— Стоит отметить, что для закрытия потребностей наших животноводческих хозяйств сегодня необходимы около 50 тысяч га сои, так что весь урожай культуры пойдет для собственных нужд хозяйств региона, — прокомментировал Евгений Лещенко.

По льну-кудряшу, напротив, ожидается снижение посевных площадей до 75,6 тысячи га — на 20 тысяч га меньше, чем годом ранее.

Семенами технических культур, по словам министра, хозяйства области пока обеспечены на 89%.

— Пока недостает семян рапса гибридного, но все контракты на их поставку заключены, семена находятся на складах поставщиков в регионе, поэтому в ближайшее время поступят агропредприятиям, — говорит чиновник.

Кстати, по словам министра, в посевном клине в регионе серьезно расширяются посевы гороха — в этом году они составят 150 тысяч га, то есть 10% от всей площади посева зерновых и зернобобовых.

— Горох — востребованная экспортная культура, — комментирует Евгений Лещенко.

По данным Минсельхоза, в 2023 году на экспорт из региона были отправлены 1,662 млн тонн сельхозпродукции на 598 млн долларов США. По объему экспорта это на 33% больше, чем в 2022 году. По данным Россельхознадзора, в 2023 году номенклатуру экспортируемых сельскохозяйственных культур составили партии пшеницы (527,8 тысячи тонн, 44%), ячменя (218,6 тысячи тонн, 18%), горох (149,5 тысячи тонн, 12,5%), рапса (104,5 тысячи тонн, 9%), льна (100,5 тысячи тонн, 8,5%). Кроме того, регион экспортировал гречиху, овес, подсолнечник, бобы соевые, рожь, чечевицу и горчицу. На них пришлись около 91 тысячи тонн или 8% экспорта. Экспорт зерна в 2023 году вырос в два раза по сравнению с 2022 годом.

С января 2024 года на экспорт вывезены 177 тысяч тонн продукции АПК на сумму в текущих ценах 52 млн долларов США.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области создаются предприятия по переработке рапса и льна.