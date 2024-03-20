Гость из Баку попал под статью, покурив в самолете по пути в Новосибирск

Бортпроводники авиалайнера, летевшего из Баку в Новосибирск, задержали иностранного пассажира, покурившего на борту самолета.

— Сигнализация не сработала, но был запах. Мы задержали человека. Он не отрицает, что курил в туалете, — пояснила сотрудница авиакомпании.

О ЧП на борту экипаж сообщил в линейный отдел новосибирского аэропорта «Толмачево».

— В отношении авиапассажира составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — сообщили в транспортной полиции Сибири.

Покидая отдел полиции, гость сибирской столицы продемонстрировал пачку с сигаретами, слабость к которым подвела его под статью.

Ранее редакция сообщала о том, что в Томском аэропорту транспортные полицейские сняли с рейса дебошира, который закидал пассажиров яблоками и ударил командира лайнера.