Гость из Баку попал под статью, покурив в самолете по пути в Новосибирск

Бортпроводники авиалайнера, летевшего из Баку в Новосибирск, задержали иностранного пассажира, покурившего на борту самолета.
— Сигнализация не сработала, но был запах. Мы задержали человека. Он не отрицает, что курил в туалете, — пояснила сотрудница авиакомпании.
О ЧП на борту экипаж сообщил в линейный отдел новосибирского аэропорта «Толмачево».
— В отношении авиапассажира составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах», — сообщили в транспортной полиции Сибири.
Покидая отдел полиции, гость сибирской столицы продемонстрировал пачку с сигаретами, слабость к которым подвела его под статью.
Ранее редакция сообщала о том, что в Томском аэропорту транспортные полицейские сняли с рейса дебошира, который закидал пассажиров яблоками и ударил командира лайнера.
Фото, видео: пресс-служба транспортной полиции Сибири.
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