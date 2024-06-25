Заместители директора Росгвардии проверили боевую готовность Новосибирского института

Заместители директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьёв и генерал-полковник Владислав Ершов с офицерами центрального аппарата побывали с рабочей поездкой в Сибирском округе. Они проверили действующую ситуацию в войсках и то, как там применяют боевой опыт, полученный в ходе СВО.

― Алексей Воробьёв ознакомился с новациями в обучении курсантов, а также проверил организацию учебного процесса и мероприятий по всестороннему обеспечению служебно-боевой деятельности, состояние учебно-материальной базы и ход строительства объектов учебного заведения. Заместитель директора Росгвардии в учебном центре института в Искитиме посмотрел ход проведения практических занятий курсантов факультета спецназа, провёл беседы с преподавательским составом и обучаемыми, а также осмотрел социально-бытовые условия их размещения, ― рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Генерал-полковник Владислав Ершов проверил боевую готовность Новосибирского военного института Росгвардии, способность руководящего состава к действиям при резких изменениях обстановки, состояние вооружения и военной техники. Также он посетил учебный центр «Горный» отряда специального назначения «Ермак», где провел осмотр объектов и побеседовал с личным составом.

Личному составу военного института продемонстрировали экипировку и тактику применения подразделений в современном бою, а также работу системы противодействия БПЛА.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга ряд военнослужащих были награждены ведомственными и памятными медалями Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

В завершение рабочей поездки руководители обсудили с командующим Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковником Николаем Марковым и начальником Новосибирского военного института генерал-майором Валерием Косухиным актуальные вопросы совершенствования боевой подготовки подразделений.