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Малый бизнес пустят на объекты дорожного сервиса на федеральных трассах в Новосибирске

  • 24/06/2024, 09:13
Автор: Юлия Данилова
Малый бизнес пустят на объекты дорожного сервиса на федеральных трассах в Новосибирске
В регионе создадут три многофункциональные зоны, места под которые уже определены.

«Сибуправтодор» подобрал в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях участки для развития многофункциональных зон дорожного сервиса. Об этом начальник отдела ФКУ «Сибуправтодор» Федор Поготовко сообщил на круглом столе на тему «Проблемы сервисного обустройства автомобильных дорог». Он пояснил, что в развитие поручения президента РФ «Росавтодор» поставил задачу «Сибуправтодору» разработать на сети подведомственных учреждению автомобильных дорог федерального значения перспективные зоны развития многофункциональных зон.

На федеральных дорогах НСО осталось три участка для размещения зон придорожного сервиса

На федеральных дорогах НСО осталось три участка для размещения зон придорожного сервиса

— На северо-западном обходе Кемерова такие зоны планируется развивать на 10-м и на 37-м километре трассы. В Новосибирской области у нас сегодня предусмотрено строительство трех многофункциональных зон. Две на дороге Р-254 в районе Прокудского — они будут расположены зеркально друг другу, в Черепановском районе на дороге Р-256 «Чуйский тракт». На территории Омской области — на дороге Р-402 «Тюмень». Сейчас там подбирается локация, но уже точно известно, что зона будет размещена между 540-м и 579-м километрами, — перечисляет Поготовко.

Он пояснил, что в законодательстве нет такого понятия, как «многофункциональная зона объекта дорожного сервиса», но концепция таких объектов уже понятна. Площадки для строительства зон будут включаться в полосу отвода автомобильной дороги, в них войдут переходно-скоростные полосы, площадка для остановки транспортных средств, а также зоны для размещения объектов дорожного сервиса.

— Наполнять зону объектами дорожного сервиса мы будем исходя из транспортного потока на трассе. Например, на Р-254 превалирует грузовой транспорт, Р-256 — туристическое направление, где превалирует легковой и пассажирский транспорт, — поясняет Федор Поготовко.

Он признал, что сегодня крупных инвесторов, которые могли бы зайти в многофункциональные зоны, взять их под свое управление и развивать полный комплекс услуг в Сибири нет.

— Будем говорить честно, что все они сегодня сосредоточены на Урале. Поэтому мы планируем наполнять эти зоны более мелкими объектами сервиса и привлекать малый бизнес, — говорит представитель «Сибуправтодора». — При этом у нас будет на площадке один пункт питания, одна АЗС, одна гостиница и т.д. Также решается вопрос с единым архитектурным стилем.

Он предложил участникам круглого стола принять участие в реализации этих проектов. Отвечая на вопрос о запуске пилота Поготовко пояснил, что этот процесс сдерживает финансирование.

Интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет

Интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет

Представитель «Сибуправтодора» отметил, что при разработке проектов многофункциональных зон, а также их наполнении управление изучает опыт проектов, которые размещаются на трассе Москва – Казань. Там на площадках установлено единое сервисное здание, вокруг которого расположены игровые и спортивные площадки, полноценный фудкорот, супермаркет, комната матери и ребенка, многочисленные туалеты, прачечные и душевые и т.д. В перспективе планируется разместить региональные туристические центры, подразделения сервисных служб центров продаж и обслуживания автомобилей и т.д.

По словам руководителя транспортной компании «Континент» Алексея Лядусова, помимо стандартного набора, который уже включается в объекты дорожного сервиса, необходимо добавлять аптеку и медицинский пункт, так как нередки ситуации, когда люди заболевают в дороге или у них обостряются хронические заболевания.

Ранее редакция сообщала о том, на какие условиях в Новосибирской области предлагают развивать объекты дорожного сервиса.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Омск Новосибирск Кемерово

Теги : объекты дорожного сервиса многофункциональные зоны


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