На 9,6% выросли цены на услуги в Новосибирской области

Цены на услуги в Новосибирской области выросли по сравнению с прошлым годом на 9,6% (в январе — на 9,43%). В феврале годовая инфляция в регионе выросла до 8,26% после 7,95% в январе. Это по-прежнему ниже, чем по Сибирскому федеральном округу (8,73%), но выше, чем по России в целом (7,69%).

Предприятия региона увеличивают расходы на подбор персонала — рекламу, привлечение более квалифицированных, а значит и дорогих, специалистов по найму и прочее. Все это увеличивает издержки и в конечном счете отражается в ценах на товары и услуги.

— Безработица находится на исторических минимумах, число вакансий в разы превышает число соискателей. В таких условиях предприятия вынуждены закрывать дефицит сотрудников всеми доступными способами — переманивают кадры друг у друг, предлагая все более высокую зарплату, вводят или расширяют программы ДМС, предлагают гибкие и гибридные графики работы, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Она добавила, что предприятия области в условиях недостатка кадров продолжают привлекать специалистов из других регионов. В итоге в феврале продолжил расти спрос на съемное жилье. Это привело к тому, что стоимость аренды однокомнатных квартир росла более высокими темпами, чем в январе.

— По данным Росстата, снимать в Новосибирской области однокомнатную квартиру в феврале этого года было на 40% дороже, чем год назад, — уточнила Марина Асаралиева.

Кроме того, новосибирцы все чаще предпочитают отдыхать на территории России. Как результат, в феврале, подорожали путевки на Черное море и билеты на поезда дальнего следования.

—В регионе выросли заработные платы, и эти деньги создают дополнительный платёжеспособный спрос. Все больше людей планируют отпуск на южных курортах или путешествуют по стране. Но индустрия гостеприимства не может мгновенно отреагировать на растущий спрос — требуется время, чтобы запустить больше поездов и рейсов в популярных направлениях, построить новые гостиницы и базы отдыха, набрать персонал. Здесь действует простой экономический закон: когда спрос превышает предложение — цены растут. В таких условиях компании активно переносят возросшие издержки в цены, которые мы видим в прайсах, — отметила Марина Асаралиева.

По данным Банка России, цены на продовольственные товары в Новосибирской области выросли в годовом сопоставлении на 8,92% (месяцем ранее — на 8,82%). На непродовольственные товары цены увеличились на 6,74% (в январе — на 6,20%).

Напомним, 22 марта Банк России второй раз подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%. Возвращение инфляции к цели в этом году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Ранее редакция сообщала, что снизить ключевую ставку ЦБ потребовали предприниматели Новосибирска.