Снизить ключевую ставку ЦБ потребовали предприниматели Новосибирска

Сверить часы

Для составления планов и прогнозов ЦБ важно понимать настроения бизнеса. Об этом на встрече с новосибирскими предпринимателями в рамках коммуникационной сессии сообщил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. Кроме того, такие встречи на местах, по его словам, направлены на то, чтобы донести логику решений, принимаемых Банком России, до предпринимателей.

— Возможно, вы лучше будете понимать нас и будете руководствоваться нашими прогнозами при реализации своих планов, — добавил он.

Как видит ситуацию ЦБ

Какие тренды, актуальные для бизнеса, выделил на встрече с новосибирскими предпринимателями Андрей Ганган:

Выпуск продукции в России не только восстановился, но и превысил докризисные уровни , а прогноз на 2024 год предполагает дальнейший рост.

не только восстановился, но и , а прогноз на 2024 год предполагает дальнейший рост. Российская экономика растет за счет внутреннего спроса . Если посмотреть на текущие показатели потребления домашних хозяйств, инвестиций, то по итогам 2023 года они находятся на максимумах.

. Если посмотреть на текущие показатели потребления домашних хозяйств, инвестиций, то по итогам 2023 года они находятся на максимумах. Единственная компонента, которая тянет ВВП России вниз, — чистый экспорт . Это один из эффектов структурной трансформации экономики РФ.

. Это один из эффектов структурной трансформации экономики РФ. В новой реальности российская экономика стала менее экспортоориентированной . Это данность, с которой нужно считаться, так как следствием является ограничение привлечения средств извне: единственным каналом поступления валюты в РФ становится экспорт.

. Это данность, с которой нужно считаться, так как следствием является ограничение привлечения средств извне: единственным каналом поступления валюты в РФ становится экспорт. Импорт финансируется только за счет поступающей за экспорт валюты . В 2022 году РФ получила рекордный объем экспортной выручки при относительно небольшом импорте. В 2023 году ситуация кардинально поменялась и сохранится в ближайшие годы.

. В 2022 году РФ получила рекордный объем экспортной выручки при относительно небольшом импорте. В 2023 году ситуация кардинально поменялась и сохранится в ближайшие годы. Рост курса — реакция на повышенный спрос .

. В минусах добыча, транспортная отрасль, оптовая торговля. В стране идет переориентация логистики, сложности с продажей газа, часть рынков для российских товаров закрыта.

40 тысяч сотрудников не хватает предприятиям и организациям Новосибирской области В части производства мы сегодня ограничены двумя факторами: технологические возможности и труд. Проблемы на рынке труда возникли в 2023 году: такого острого кадрового голода, как сейчас, в России не было никогда, — говорит эксперт. — Загрузка мощностей для удовлетворения внутреннего спроса сегодня также находится на исторических максимумах. Дальнейшее расширение производства — более сложная история.

Повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса. Повышение зарплат приводит к повышению спроса, за которым следует рост цен — и работники снова идут к руководству за повышением зарплат. Это выливается в рост инфляции широким фронтом.

Повышение зарплат приводит к повышению спроса, за которым следует рост цен — и работники снова идут к руководству за повышением зарплат. Это выливается в рост инфляции широким фронтом. Ключевой ставки в 16% не нужно пугаться — она позволяет быстрее снизить инфляционное давление. Нынешние ставки по кредитам нужно рассматривать в траектории 3 лет, когда «ключ» будет снижаться и в среднем составит около 10%. В итоге для бизнеса с плавающими кредитными ставками цена денег будет приемлемой.

— Вы же берете кредиты не на один день, а на реализацию проектов, то есть на несколько лет. Нельзя сказать, что ставка стопорит развитие экономики. Кредитный портфель растет, но более медленными темпами, адекватно ситуации, — уверен Андрей Ганган. — На наш взгляд, расти темпами в 25-30% в год с той емкостью экономики, которая у нас есть сейчас, вредно, так как это выливается в инфляцию и рост цен. По нашим оценкам, кредитный портфель организаций будет расти в среднесрочном горизонте темпами 6-11% в год и будет более сбалансирован, чем в предыдущие годы. Мы сейчас можем повысить цены, снять сливки, забрав повышенный спрос, но при этом отвалятся те покупатели, кто не сможет приобрести вашу продукцию и услуги. В результате после пика сейчас мы получим падение в будущем. На наш взгляд, более ровная траектория спроса сейчас полезна всем.

— Деловые настроения остаются на высоком уровне. При этом возможности бизнеса по увеличению выпуска продукции за счет свободных мощностей ограничены. Бизнес в регионах столкнулся с дефицитом рабочих кадров на фоне роста спроса и новых заказов. Для решения этой проблемы приходится либо переманивать кадры, либо понижать требования к персоналу, — констатирует Марина Асаралиева. — Рост зарплаты без повышения производительности труда ускоряет повышение цен. Уровень инфляционных ожиданий у предпринимателей округа все еще повышенный, хотя о планах по повышению отпускных цен говорят 7,6% предпринимателей (в январе — 10%).

Первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева прокомментировала ситуацию в округе. По ее словам, в ежемесячном мониторинге ЦБ в Новосибирской области участвуют 260 компаний и предпринимателей из 15000 по всей стране.

Она подчеркнула, что главное условие для доступных кредитов — стабильная низкая инфляция, которая является стратегической целью ЦБ.

Точка зрения бизнеса

Если обобщить все вопросы, которые задавали принимавшие участие в коммуникационной сессии в Новосибирске предприниматели, то основным была величина ключевой ставки.

Все меньше кредитов берут компании и жители Новосибирской области Ключевую ставку нужно снижать, однозначно, — высказал общее мнение предпринимателей председатель реготделения «ОПОРЫ России» Игорь Салов, что было встречено аплодисментами. — Уверен, что никто из нас не понимает, что действительно сейчас запускает инфляционные процессы: геополитические события, рост покупательской способности, спроса. Учитывая уровень вашей компетентности, придумайте что-нибудь другое, чтобы кредиты не были такими дорогими.

Максим Застрожин, председатель совета директоров ООО «Ривер Парк», поинтересовался, почему ЦБ борется с инфляцией ограничением спроса, а не увеличением предложения.

— Чтобы предпринимателям производить дополнительные средства, им нужны длинные инвестиционные ресурсы для развития производства. А ЦБ говорит, что «не может печатать деньги, так как они пойдут на валютный рынок и создадут инфляцию», — добавил он.

Андрей Ганган отметил, что деньги в любом случае просачиваются в экономику в виде зарплат, расчетов с поставщиками. При этом спрос реагирует на финансовые вливания мгновенно, а предложение — через 3-5 лет в связи с инвестиционным циклом, поэтому приходится искать баланс между предоставлением длинных денег для экономики и ростом цен.

Замминистра экономического развития Новосибирской области Виталий Шовтак считает, что сейчас у России нет иного выхода, кроме как проводить ускоренную модернизацию экономики, организовывать импортозамещение, повышать технологическую независимость. Однако, по его словам, реальная модернизация начинается только тогда, когда уровень инвестиций в ВВП достигнет 40%. Без этого можно рассчитывать только на замену выбывающих мощностей.

Импортозамещение в 2024 году было условием выживания для Новосибирска и страны в целом При действующей ставке кредитования могут развиваться только добывающие отрасли и компании, работающие в сфере ИТ и связи.

Он предложил ЦБ рассмотреть возможность предоставления инвестиционных кредитов промышленным предприятиям по минимальным ставкам — 1-3% с учетом маржи банков, а также подумать о создании отдельного контура денежного обращения с точки зрения использования цифровых валют.

Игорь Салов также предложил подумать о введении ключевой ставки для разных регионов России, так как условия работы бизнеса на территории Москвы и даже в Новосибирске совершенно разные, не говоря уже о районах области.

Финансовый директор АО «Аэропорт Толмачево» Константин Фуряев добавил, что слова про то, что ситуационный рост ставки в моменте не страшен, актуальны для тех, кто только обращается за займами.

— А что делать тем, кто уже вложился в активы, но столкнулся с ростом кредитной нагрузки, падением спроса? — поинтересовался он. — Безусловно, раздавать вертолетные деньги, которые разгоняют инфляцию, — плохо, и это показала пандемия не только в России, но и во многих странах. Почему ЦБ не работает над проектным финансированием? Взять кредит в банке без залога твердого актива сегодня практически нереально.

Он также заявил, что ЦБ слишком поздно принял решение о ключевой ставке и при более быстрой реакции последствия могли бы быть не такими серьезными для экономики и бизнеса.

Андрей Ганган признал, что реакция ЦБ на текущую историю была запоздалой.

— В идеале ЦБ не должен допускать такого усиления инфляционного давления. Цель ЦБ — поддержание стабильной инфляции, поэтому Банк России должен был раньше приступить к ужесточению денежно-кредитной политики, и тогда инфляционное давление было бы ниже, — согласился эксперт. — Однако, хочу отметить, что 2022-2023 годы были аномальными. Все прогнозные модели давали сбой. Что касается истории про льготные ставки по кредитам, то для того, чтобы их предоставить, ЦБ должен поднять ставки для других участников рынка, а это палка о двух концах. Так что, на мой взгляд, льготность должна быть ограничена и четко сфокусирована. Либо относительно умеренные ставки должны действовать для всех.

Подводя итоги встречи с новосибирским предпринимателями, Андрей Ганган отметил, что ничего лучше ключевой ставки для борьбы с инфляцией никто еще не придумал. Но если бы ЦБ не повысил ее в 2023 году, то дальше было бы только хуже, так как экономика России росла повышенными темпами и уперлась в потолок. Он также сообщил, что проанализирует предложения, прозвучавшие от новосибирских предпринимателей. Это мнение с мест будет полезно при обсуждении ключевой ставки на очередном заседании ЦБ, которое намечено на 22 марта.

— В целом не ожидаю, что мы ведем экономику РФ к рецессии. В 2023 году рост ВВП у нас составил 3,6%. В 2024 году расчетно — 1,5%. Кредиты, в том числе ипотека, будут расти положительными темпами, несмотря на то, что ставки достаточно высоки, — комментирует Ганган. — На дальнем горизонте темпы роста будут более высокими, так как сейчас растут инвестиции в производство, в инфраструктуру. Но этот оптимизм может и не случиться. Тогда мы повторим историю 2023 года, и коллеги снова скажут, что мы не успели, а они вынуждены пожинать плоды экстренного торможения инфляции.

Ранее редакция сообщала о том, что банкир прокомментировал охлаждение рынка кредитования в Новосибирске.