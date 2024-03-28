Нейросеть для сортировки мусора придумали ученые Новосибирска

НГТУ работает над приложением, которое поможет автоматизировать вывоз мусора.

Команда программистов создает для приложения нейросеть, которая будет распознавать тип и объем отходов. Также будет разработана автоматизированная система для подбора перевозчика и утилизатора мусора.

По словам заведующего кафедрой вычислительной техники Александра Якименко, на данный момент существует портал, на котором можно вручную подобрать все необходимые параметры и оставить заявку.

— Сейчас мы со студентами активно работаем над созданием специального модуля, который сможет автоматически распознавать тип отходов и оценивать его примерный объем, что облегчит процесс для пользователя, — отметил Якименко.

Для создания модуля с автоматическим распознаванием мусора команда разработчиков приняла решение использовать нейронную сеть.

После длительного процесса подготовки и отбора необходимых изображений был создан первый жизнеспособный продукт. На данный момент нейросеть с точностью до 98% может определять восемь самых распространенных классов мусора, в числе которых бумага, пластик, стекло, бытовые отходы и так далее.

В дальнейшем разработчики планируют расширить диапазон работы нейросети минимум до 30 видов мусора. Следующий этап работы над проектом ― рекомендательная система, которая поможет пользователю автоматизировано за пару минут найти компанию, принимающую отходы, и автомобиль с курьером, который доставит груз в конечную точку.

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