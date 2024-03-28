С 31 марта россияне смогут получить «шенген»

Впервые шенгенские визы гражданам России начнет выдавать Румыния, передает агентство ТАСС. Диппредставительство заявило, что единые (шенгенские) визы россияне смогут получать с 31 марта. С их помощью граждане получат возможность въезжать в Шенгенскую зону на период до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
При этом отмечается, что принимать заявления будут все консульские учреждения Румынии на территории нашей страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.
Между тем, румынские визы туристы вправе использовать только для поездок в Румынию. Если же у россиянина есть румынская виза с двумя или несколькими въездами, он сможет посетить также Болгарию и Кипр.
В посольстве подчеркнули, обладатели краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, чтобы посетить страны Шенгенской зоны, должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения.
Известно, что посольство Болгарии в РФ тоже сообщило о намерении оформлять шенгенские визы россиянам после 1 апреля текущего года. Заявления будут принимать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Что касается сроков ожидания в очереди, то они будут такими же, как и для других странам Шенгенского пространства.
Ранее редакция сообщала, что более 60 жителей Новосибирска не выпустили заграницу из-за ошибок в паспорте.
Фото: ru.freepik.com — freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru