С 31 марта россияне смогут получить «шенген»

Впервые шенгенские визы гражданам России начнет выдавать Румыния, передает агентство ТАСС. Диппредставительство заявило, что единые (шенгенские) визы россияне смогут получать с 31 марта. С их помощью граждане получат возможность въезжать в Шенгенскую зону на период до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

При этом отмечается, что принимать заявления будут все консульские учреждения Румынии на территории нашей страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону.

Между тем, румынские визы туристы вправе использовать только для поездок в Румынию. Если же у россиянина есть румынская виза с двумя или несколькими въездами, он сможет посетить также Болгарию и Кипр.

В посольстве подчеркнули, обладатели краткосрочных виз, выданных Румынией до 31 марта, чтобы посетить страны Шенгенской зоны, должны будут обратиться за визой к стране конечного назначения.

Известно, что посольство Болгарии в РФ тоже сообщило о намерении оформлять шенгенские визы россиянам после 1 апреля текущего года. Заявления будут принимать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Что касается сроков ожидания в очереди, то они будут такими же, как и для других странам Шенгенского пространства.

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