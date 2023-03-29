Россияне могут получить от государства до 36 тысяч рублей в год по программе сбережений

В рамках программы добровольных сбережений на старость россияне могут получить до 36 тыс. рублей в год от государства по принципу софинансирования, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники в Минфине.

Предполагается, что договор будет заключаться минимум на 15 лет. При этом выплаты можно получить раньше: в случае достижения 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами.

При этом отмечается, что точный коэффициент при расчете поддержки будет зависеть от дохода получателя.

Например, для тех, чей среднемесячный доход не превышает 80 тыс. рублей, применяется формула 1:1. Для того, чтобы получить максимальную выплату, необходимо внести в программу 36 тыс. рублей в год, и государство удвоит эту сумму.

А при доходе от 80 до 150 тыс. рублей в месяц для получения 36 тыс. рублей потребуется вложить 72 тыс. рублей в течение года.

Наиболее обеспеченным участникам программы отведен самый низкий коэффициент (1:4). То есть на максимальное софинансирование смогут рассчитывать те, кто направит на долгосрочные сбережения от 144 тыс. рублей.

Источники газеты пояснили, что выплаты планируется осуществлять из резервных средств Социального фонда по обязательному пенсионному страхованию, объем которых на конец прошлого года превышает 200 млрд рублей.

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