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Гендиректора кемеровской стройфирмы «Экострой ЛК» дисквалифицировали

  • 29/03/2023, 11:33
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гендиректора кузбасской фирмы дисквалифицировали
Он не передал квартиры муниципалитету в рамках госконтракта.

Генеральный директор строительной компании «Экострой ЛК» в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области дисквалифицирован за неисполнение муниципальных контрактов при реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области в Telegram-канале.

По данным прокуратуры, комитетом по управлению муниципальным имуществом Ленинск-Кузнецкого городского округа с ООО «ЭкоСтрой ЛК» были заключены  муниципальные контракты на приобретение жилых помещений путем  инвестирования в строительство дома по ул. Топкинская. Квартиры приобретались для граждан, переселяемых из аварийного жилья, и в соответствии с условиями контрактов должны были быть переданы муниципалитету в октябре и ноябре 2022 года, однако в установленный срок данной организацией обязательства по контрактам не исполнены, квартиры не переданы ввиду незавершения строительства многоквартирного дома.

— В отношении генерального директора ООО «ЭкоСтрой ЛК» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), — говорится в сообщении прокуратуры.

По постановлению прокурора города генеральный директор общества привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде дисквалификации – лишение права занимать должности в исполнительном органе юридического лица. Фактическое завершение строительства вышеуказанного жилого дома находится на контроле в прокуратуре области.

Домашний арест Вячеславу Телегину

Суд продлил домашний арест экс-главе правительства Кузбасса Телегину

Стоит отметить, что компания «Экострой ЛК» фигурирует в деле экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина, который обвиняется в мошенничестве. Согласно данным «Контур.Закупки», контракт на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство в черте города был заключен с ООО «ЭкоСтрой ЛК» в ноябре 2021 года. Его стоимость составила 86,8 млн рублей.

По данным «Контур.Фокуса», ООО «ЭкоСтрой ЛК» было образовано в 2004 году. Учредителем является Евгений Рейник, а гендиректором — Юрий Мелихов. На конец 2021 года компания показала 468,6 млн рублей выручки и 86,9 млн чистого убытка. При этом за последние 12 месяцев с организацией было заключено семь госконтрактов на общую сумму 512 млн рублей.

 

Ранее редакция сообщала о том, что выручка сети «Вкусно — и точка» в 2022 году снизилась на 2,3%.

Фото с страницы прокуратуры Новосибирской области в «ВКонтакте»

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : срыв муниципального контракта проекта Жилье и городская среда дисквалификация застройщика


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