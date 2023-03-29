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Крупное антимонопольное дело заведено в транспортной сфере

  • 29/03/2023, 12:34
Автор:
антимонопольное дело в транспортной сфере
В качестве ответчиков в деле фигурируют шесть компаний, которые выполнили научно-исследовательских работ на общую сумму более чем 2,1 млрд рублей.

Федеральной антимонопольной службой России в начале 2023 года было возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения Федерального закона «О защите конкуренции». В качестве ответчиков в деле фигурируют шесть компаний, а также органы исполнительной власти субъектов Федерации, представляющие транспортные администрации 16 регионов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Российская Академия Транспорта».

— За последние 4 года с начала реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» основной объем бюджетных средств, направляемых на разработку документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, освоили три организации: ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ», ФАУ «РОСДОРНИИ», ООО «А+С Транспроект»(SIMETRA),—говорится в сообщении.

Начиная с 2019 года эти компании выполнили научно-исследовательские работы на общую сумму более чем 2,1 млрд рублей, заключив при этом 63 государственных и муниципальных контракта.  За последний год ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ» заключило 14 контрактов на научно-исследовательские работы на сумму 286 млн рублей, ФАУ «РОСДОРНИИ» — 2 контракта на научно-исследовательские работы на сумму 135 млн рублей, ООО «А+С Транспроект» — 3 контракта на научно-исследовательские работы на сумму 94 млн рублей. При этом средневзвешенное снижение цены контрактов на выполнение научно-исследовательских работ составило около 2%.

В Новосибирской области эти три компании с 2020 года заключили 2 контракта:

  • На выполнение научно-исследовательской работы «Разработке комплексной схемы организации дорожного движения Усть-Таркского района Новосибирской области» (ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ» за 955 млн рублей);
  • На выполнение научно-исследовательской работы «Разработка документов транспортного планирования Новосибирской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ ПРОЕКТ» за 52,7 млн рублей).

ООО «Строй Инвест Проект» — специализируется на разработке и реализации комплексных решений в сфере организации и безопасности дорожного движения, внедрении инновационных систем управления движением, повышении эффективности транспортной инфраструктуры. По данным с сайта компании, «Строй Инвест Проект» разрабатывал комплексные транспортные схемы для Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Ярославля и других крупных городов РФ.

ФАУ «РОСДОРНИИ» — подведомственное учреждение Федерального дорожного агентства, крупнейший в России научно-исследовательский дорожный Институт с 12 филиалами по всей стране. РОСДОРНИИ участвует в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» по ряду актуальных направлений и проводит научное сопровождение федеральных и региональных программ Российской Федерации по развитию дорожной деятельности.

SIMETRA (ООО «А+С Транспроект») – центр компетенций в области моделирования транспортных потоков и транспортного планирования. Среди проектов компании — научно-исследовательские работы, выполненные с помощью математического моделирования транспортных и пешеходных потоков, создание комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), прогнозы интенсивности движения для платных дорог.

 

Ранее редакция сообщала о том, что экс-депутату Сергею Мамонтову вынесли приговор.

Фото с сайта Федеральной антимонопольной службы

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : нацпроект Безопасные качественные дороги антимонопольное дело


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