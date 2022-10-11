На Алтае конфисковали имущество экс-чиновников, подозреваемых в коррупции

По исковым заявлениям прокурора Республики Алтай в 1 полугодии 2022 года судами общей юрисдикции республики вынесены решения об обращении в доход государства денежных и транспортных средств на общую сумму более 13 млн. рублей в связи с доказанностью несоответствия расходов доходам регионального экс-министра здравоохранения и его бывшего помощника.

Горно-Алтайским городским судом вынесено решение об обращении в доход государства двух транспортных средств общей стоимостью свыше 1,9 млн. руб. бывшего помощника регионального министра здравоохранения Рустама Туюнчекова, оформленных на третьих лиц, а также наличных денежных средств на общую сумму более 6,1 млн. руб., обнаруженных в жилом помещении ответчика и квартире близкого родственника его супруги.

Майминским районным судом вынесено решение об обращении в доход государства денежных средств в размере свыше 5,8 млн. руб., обнаруженных при обыске по месту жительства бывшего регионального министра здравоохранения Сергее Коваленко, законность источников которого ответчиком не подтверждена.

При координирующей роли прокуратуры республики, во взаимодействии с региональным Управлением Федеральной службы судебных приставов в настоящее время решения судов исполнены.

— По выданным исполнительным листам службой судебных приставов в доход государства перечислены денежные средства на общую сумму более 12 млн. руб., 04.10.2022 транспортные средства переданы для реализации в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Алтайском крае и Республике Алтае, — отмечается в сообщении пресс-службы Управление Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

По версии следствия, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков, действуя в составе организованной группы, неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах за покровительство и заключение госконтрактов.

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