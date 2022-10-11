Против экс-министра здравоохранения Иркутской области возбудили 2 дела

Иркутское Управление федеральной антимонопольной службы возбудило два административных дела в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова и выдало ему предупреждения. Бывший глава регионального Минздрава утвердил документы с нарушениями о проведении электронных аукционов на поставку медицинских изделий для проведения исследований сердца и сосудов.

— Расследование дела началось еще год назад, после поступления в управление жалоб ООО «Медальянс» на положения документов при проведении электронных аукционов на поставку медицинских изделий, — уточнили в УФАС. — В ходе рассмотрения указанных жалоб управление установило, что заказчик в техническом задании установил дополнительные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции КТРУ (каталог товаров, работ или услуг). Дополнительные требования к оборудованию являются нарушением закона о контрактной системе.

Яков Сандаков в 2003 году окончил Пермскую государственную медицинскую академию имени академика Е.А. Вагнера по специальности «лечебное дело» и в 2006 году ординатуру по специальности «хирургия». Сандаков также получил второе образование в сфере экономики, менеджмента и управления в здравоохранении. В 2009 году возглавил Центр профессиональной медицины, хирургический стационар Перми. После стал заместителем главного врача по хирургии городской детской больницы №15 Перми.

В 2014 году занимал должность заведующего хирургическим стационаром при международной клинике ЗАО МЕДСИ в Москве. Был заместителем главного врача Диагностического центра №3 в Москве. В 2017 году избран депутатом Совета депутатов муниципального округа Рязанский Москвы. В ноябре 2020 года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о назначении Якова Сандакова руководителем регионального Минздрава. До этого назначения он работал главным врачом городской поликлиники №109 Москвы.

Напомним, в октябре 2021 года Новосибирское УФАС России выявило ограничение конкуренции в торгах на поставку медизделий. Согласно информации, приведенной управлением, речь шла о двух тендерах с начальной суммой торгов 13,9 и 5,48 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что генпрокуратура обратила внимание на срыв сроков строительства поликлиник в Новосибирске.