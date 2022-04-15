На Алтае придумали фитнес-маршрут для туристов

Олег Хорохордин — глава Республики Алтай — в ходе пресс – конференции заявил, что в этом сезоне в регионе планируется расширение туристических маршрутов. К примеру, специально, для физически подготовленных туристов, сертифицирован маршрут «Алтай Fit».

В него вошли пять гор, которые являются для алтайских народов родовыми и ассоциируются с духами предков. На горе Малая Синюха, являющейся местом проведения обрядов шаманами, гости смогут примерить национальные костюмы, обустроены тропинки. Бабырган, вторая гора маршрута, расположена в соседнем Алтайском крае и считается потухшим палеовулканом. Гора Луковка отличается формой «проросшей луковицы», а гора Тилан Туу, переводится с тубаларского, как «змеиная гора» и находится вблизи Телецкого озера, откуда открывается панорамный вид. Последняя вершина маршрута хребет Салоп — священная вершина тубаларов, по очертаниям напоминающая спину дракона.

Кроме того, по пути следования туристы посетят Тавдинские пещеры, Гейзеровое озеро, водопад Корбу и прочие красоты Алтая.

По информации корреспондента Infopro54, восьмидневный тур будет стоить около 50 тыс рублей с человека.

Напомним, в марте на пресс-конференции начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых сообщал, что этим летом Алтайский край ожидает высокую загрузку всех наиболее посещаемых туристических зон, которые предлагают самые разные виды отдыха. Он прогнозировал, что в летние месяцы в регион ожидается приезд около 1 млн туристов. Что касается цен, то, по его словам, семья из 3 человек сможет отдохнуть на Алтае в течение 10 дней за 60-120 тысяч рублей, в зависимости от звездности отеля, набора услуг и комплекса питания.