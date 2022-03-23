Пока на цены в санаториях Сибири повлиял только рост стоимости продуктов

Представители трех регионов Сибири — Хакасии, Алтая и Бурятии — на пресс-конференции сообщили о том, что в этом году ожидают восстановление турпотока в официальных средствах размещения туристов, как минимум, до пандемийного уровня, а то и больше.

В Республике Хакасия ждут около 400 тысяч гостей. На сегодняшний день загрузка средств размещения в регионе на летний период уже составляет 70%. Плюс в Хакасии ожидают приезда большого количества «диких» туристов, которые останавливаются в палатках в популярных местах отдыха.

— Для официальных туристов мы постепенно наращиваем номерной фонд. В конце прошлого года был запущен в эксплуатацию отель в Приисковом на 43 номера, до начала нынешнего летнего сезона — начнут работать еще два на 69 номеров в совокупности. За счет грантов открыты три глэмпинга в популярных туристических местах. На этой неделе мы объявляем новый конкурс для выделения грантовой поддержки на строительство глэмпингов, инфраструктуры на туробъектах, а также обустройства набережных. В регионе активно развивается придорожная инфраструктура, — перечисляет министр экономического развития Республики Хакасия Виктор Богушевич.

— Мы продолжаем работу по развитию территории республики в части строительства и реконструкции дорог, создания современного придорожного сервиса. Хотим привести в нормативное состояние все дороги к основным туристическим объектам, — сообщил Виктор Богушевич.

В рамках сотрудничества с корпорацией «Туризм.РФ» в ближайшее время в регионе пройдет презентация мастер-плана реконструкции эко-курорта «Гладенькая». Министр пояснил, что в условиях растущего спроса на внутренний туризм инвестор — «En+ Group» — готов обеспечивать его дальнейшее развитие. Сейчас общий объем инвестиций в проект составляет около 8 млрд рублей.

Средний чек на отдых в средствах пребывания региона сегодня составляет 3,5- 5 тысяч рублей: отель плюс питание. За экскурсии и проезд еще придется заплатить 1-1,5 тысячи рублей.

— Судя по комментариям представителей туротрасли, в перспективе возможен небольшой рост в части продуктов питания. Пока предприниматели цены держат. На проживание индексировать расценки не планируют. Если туристы приобретают путевки сейчас, то пересчитываться их стоимость потом не будут — это 100%, — заявил Виктор Богушевич. — Бизнес сам в этом не заинтересован, так как понимает, что резкий рост цен может отпугнуть туристов, и они не заработают ничего.

Алтайский край этим летом также ожидает высокую загрузку всех наиболее посещаемых туристических зон, которые предлагают самые разные виды отдыха. По оценке начальника управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгения Дешевых, в летние месяцы в регион ожидается приезд около 1 млн туристов. Что касается цен, то, по его словам, семья из 3 человек может отдохнуть на Алтае в течение 10 дней за 60-120 тысяч рублей, в зависимости от звездности отеля, набора услуг и комплекса питания.

— Цены на отдых в крае варьируются в зависимости от сезона. Сейчас мы видим, что идет повышение, связанное с ростом цен на продукты питания и расходные материалы. Но социально ответственный бизнес региона не видит предпосылок для резкого повышения цен и сохраняет политику динамического и обоснованного ценообразования, — поясняет Евгений Дешевых. — Чтобы сделать турпродукт более доступным, мы работаем с инвесторами по увеличению номерного фонда, расширению предложения. Кроме того, туристы могут получить возврат за путевки по кэшбеку. Регулировать стоимость путевок в крае мы не планируем.

По словам Дешевых в этом году на Алтае начнут работать два новых гостиничных комплекса на 100 и 120 номеров в «Бирюзовой Катуни». Еще одна гостиница в Белокурихе и новой Белокурихе.

— Мы провели небольшой опрос представителей турсферы. Курорты подняли цены. Рост составляет до 5% на услуги по питанию. Дальнейшую динамику пока сложно прогнозировать, — поясняет Баярма Цыдыпова.

В республике Бурятия отмечают большой, в том числе на программы реабилитации после ковида. Заместитель министра туризма Республики Бурятия Баярма Цыдыпова пояснила, что инвесторы активно вкладываются в ремонт и модернизацию существующих здравниц, а также строят новые. В этом году процесс продолжится, даже несмотря на рост ставок по кредитам, в рамках федеральной программы. Стоимость суток пребывания, лечения и питания на одного человека на курортах республики сейчас составляет от 3,5 тысяч рублей.

Сейчас курорты Бурятии загружены на 70%, для сравнения: в феврале-марте 2021 года — на 40%.

Представители Новосибирской области в пресс-конференции не участвовали. Участники санаторно-курортного рынка региона рассказали редакции, что цены на отдых у них выросли за последние время на 5-10%. Также в основном за счет удорожания продуктов питания. Решение по дальнейшей индексации путевок будет приниматься в зависимости от экономической ситуации. При этом сразу несколько собеседников редакции сообщили, что спрос на путевки, в том числе в летний сезон, выше, чем в прошлом году, уже подходит к допандемийному уровню. Во многом этому способствовала нестабильная ситуация на юге России, закрытые границы, рост курса валют, а также продление федеральной программы кэшбека.

Стоит отметить, что в регионе в последнее время также начали активно развиваться проекты, связанные с туризмом. Речь идет о медицинском туризме и спортивных проектах.