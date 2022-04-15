Что делать, чтобы правильно похудеть

Почему вес не уходит

Человек старается, прикладывает много усилий, но никак не может добиться нужного результата. Или прогресс есть, не такой большой, как хотелось бы. Почему все-таки не удается похудеть, если затрачено много энергии? Причин может быть множество.

Наиболее распространенные:

Наследственность;

Особенности телосложения;

Сложности с эндокринной системой.

Также развитие многих болезней может провоцировать набор лишнего веса. Прежде чем начать активно худеть, лучше обратиться к врачу, сдать все анализы и составить программу питания и тренировок. Такой комплексный подход поможет увидеть слабые места в вашем организме и предупредить их.

Если вы самостоятельно стали бороться с лишним весом, а он не уходит, то в данном случае причин тоже может быть несколько.

Неправильное питание

Вы подобрали себе рацион питания, но сделали это не правильно. Вы не исключили продукты питания, провоцирующие ожирение. Даже домашние блюда, могут содержать много углеводов. К примеру: жареная картошка, жирный бульон и т.д. Когда человек много тренируется, соответственно он начинает больше хотеть есть, в данном случае не стоит сразу налегать на еду, можно съесть протеиновый батончик или выпить коктейль.

Постоянные стрессовые ситуации

Вы начинаете нервничать потому что вам постоянно хочется есть, вы срываетесь, и опять переживаете. Это замкнутый круг. Со стрессом надо сразу же бороться и не поддаваться ему. Есть несколько простых способов: медитация, горячая ванна, йога или просто идите спать. Эти советы кажутся банальными, но они действительно работают.

Также исследования показывают, что Омега-3 помогает справиться со стрессовыми ситуациями. А это значит, что можно принимать рыбий жир. Перед применением добавок лучше проконсультироваться с врачом или не злоупотреблять бадами.

Нет мотивации

Вы просто хотите похудеть, но не знаете для чего это вам. Нужно четко поставить цель. Зачем вам худеть? Вы хотите поправить здоровье или вы хотите носить платья размера S и быть похожим на кумира, и т.д. Правильная мотивация очень важна. На первом месте также должен быть комфорт и ваше самочувствие. Если вы прекрасно себя чувствуете, и во внешности вас всё устраивает, то может худеть и не нужно.

Мало спите

Здоровый сон важен для поддержания нормального функционирования организма человека. Во время сна вырабатывается гормон мелатонин, он отвечает за нормализацию процессов. Чтобы организм отдыхал и вырабатывал мелатонин нужно ложиться спать до одиннадцати вечера. В противном случае, вы будете наблюдать только ухудшение самочувствия, падение иммунитета, слабость и другие последствия недосыпа.

Правильный сон тоже важен. Вы должны спать в темной и хорошо проветренной комнате, без включенных ночников. Если вы не можете уснуть, то постарайтесь не переедать на ночь, просто за несколько часов до сна выпейте кефира.

Мало употребляете воды

Если организм обезвожен, то он не может выводить шлаки и токсины. В таком случае, в организме откладываются вредные вещества, вот они то и могут спровоцировать появление лишнего веса. Чтобы нормализовать водно-солевой баланс, нудно выпивать минимум полтора литра воды в день. Если вам сложно, то можете дополнить травяными напитками.

Больше некуда худеть

90-60-90 идеальная пропорция тела, которую могут достичь не все. Но многие так увлекаются процессом похудения, что не могут остановиться, даже когда достигнут желаемого размера S. Старайтесь найти баланс и не переусердствуйте с диетами. Важно понять, когда стоит остановиться, чтобы не причинить вред здоровью.

Советы

Нужно научиться правильно худеть и слушать голос разума. Не стоит ставить перед собой нереальные цели, просто выберите правильное питание и умеренное занятие спортом. Стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Старайтесь поддерживать организм в тонусе и следите за состоянием своего здоровья. Похудение способно изменить вашу жизнь к лучшему и улучшить её качество.