На Алтае состоялось официальное открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок»

На всесезонном курорте Сбера «Манжерок» стартовал горнолыжный сезон 2023-2024 года.

Гостей праздника ждала яркая и оригинальная праздничная программа с участием местных артистов, танцевальных коллективов и звезд эстрады: В церемонии открытия приняли участие Олег Газманов, Олена Уутай и группа Filatov & Karas. А Мария Зайцева кроме своих известных песен исполнила новую песню про Манжерок.

Украшением церемонии стало шоу дронов, рассказывающее легенду о создании Алтая, зимняя ярмарка и праздничный салют.

В торжественных мероприятиях принял участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

— Отдельно хочу сказать большое спасибо жителям республики. Мы стараемся все свои действия соразмерять с ценностями, культурой и традициями алтайского народа. Хочу пообещать от имени всей нашей команды, что мы будем очень чутки к вашему мнению, будем беречь природу Горного Алтая, — отметил он.

Герман Греф напомнил, что «Манжерок» сегодня — это 30 километров трасс разной сложности, сноу-парк, горнолыжная школа, велодорожки, пешие маршруты, современные глэмпинги и пятизвездочный отель. А также — эко-парк на вершине горы, где арт-объекты повествуют об истории древнего Алтая, и ресторан на высоте тысячи метров с панорамным видом.