Мобильные пункты обогрева будут стоять на трассах Новосибирской области

30 мобильных пунктов обогрева выходят на дежурство на трассах Новосибирской области. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД).

— Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками, дежурным сотовым телефоном, — говорится в сообщении.

В экстренной ситуации подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и эвакуировать автомобиль в теплый бокс.

В «Сибуправтодоре» Infopro54 также сообщили, что на федеральных трассах будут дежурить экипажи.

— У нас будут дежурные экипажи. Они оборудованы всем необходимым, — отметили в организации.

Напомним, что в пятницу днем столбик термометра опуститься до отметки — 35. В выходные морозная погода сохранится: в субботу днем до — 33 градусов. Ночью по области ожидается понижение температуры до -38 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что фуры не могут подняться по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.