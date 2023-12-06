Рекламодателям

Мобильные пункты обогрева будут стоять на трассах Новосибирской области

  • 06/12/2023, 12:21
Автор:
Мобильные пункты обогрева будут стоять на трассах Новосибирской области
Всего будет 30 мобильных пунктов.

30 мобильных пунктов обогрева выходят на дежурство на трассах Новосибирской области. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД).

— Они оснащены тепловыми пушками, инструментом для ремонта транспорта, проводами для прикуривания, теплой одеждой, пледами и валенками, дежурным сотовым телефоном, — говорится в сообщении.

В экстренной ситуации подрядчики помогут водителю добраться до ближайшего теплого места и эвакуировать автомобиль в теплый бокс.

В «Сибуправтодоре» Infopro54 также сообщили, что на федеральных трассах будут дежурить экипажи.

— У нас будут дежурные экипажи. Они оборудованы всем необходимым, — отметили в организации.

Напомним, что в пятницу днем столбик термометра опуститься до отметки — 35. В выходные морозная погода сохранится: в субботу днем до — 33 градусов. Ночью по области ожидается понижение температуры до -38 градусов.

Ранее редакция сообщала о том, что фуры не могут подняться по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске.

Фото предоставлены ТУАД по Новосибирской области

1 037

Рубрики : Транспорт

Регионы: Новосибирская область

Теги : трассы Новосибирской области обогрев морозы мобильные пункты


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

Жители Бердска пожаловались депутату на дорогую курицу

Он готовит жалобу в УФАС из-за «заоблачной» стоимость курятины.
Читать далее >>

Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении

Дефицит составит 1,8 млрд рублей.
Читать далее >>

Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта

Один из них расположен рядом со СКИФом.
Читать далее >>

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

На строительство первого дома у ГК «Поляков» ушло менее года.
Читать далее >>

Кто владеет популярными курортами Новосибирской области

И насколько это бизнес прибыльный.
Читать далее >>

Минтранс ищет контролера за строительством четвертого моста в Новосибирске

Победитель должен будет сопровождать концессию до конца 2025 года.
Читать далее >>

На торги выставлены долги Владимира Сафронова в размере 2 млрд рублей

В ходе аукциона продавец готов подвинуться до 220 млн рублей.
Читать далее >>

В шорт-лист федеральной премии попала разработка предприятия Новосибирска

Сейчас комплекс для лечения онкологии проходит клинические испытания в Москве.
Читать далее >>

Новые торги по строительству жилья в Академгородке объявили Новосибирске

Срок действия договоров продлили до 2030 года.
Читать далее >>

Вопрос доукомплектования войск обсудил Медведев в Новосибирске

Речь идет о привлечении контрактников и добровольцев.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Светлый: новая реальность комфортной жизни

Жилой район Светлый в Мошковском районе стремительно развивается. О запланированных изменениях рассказал генеральный директор СФО «Основа» Антон Рехтин.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Алтайский подрядчик дисквалифицирован из-за сроков установки дорожных камер в Новосибирске
6/12/23 14:11
Право&Порядок
В Клинике «Новые медицинские технологии» введена процедура банкротства
6/12/23 13:33
Бизнес
Экстренное предупреждение: 40-градусные морозы идут в Новосибирскую область
6/12/23 13:28
Общество
ЧП у «Детского мира»: водитель сбил на остановке в Новосибирске мужчину с ребенком на руках
6/12/23 13:01
Происшествия
Жители против строительства высотки в Краснообске
6/12/23 12:50
Бизнес Город Недвижимость Общество
В знак протеста против свалки новосибирский депутат отказался от всех наград
6/12/23 12:48
Общество
На Алтае состоялось официальное открытие всесезонного курорта Сбера «Манжерок»
6/12/23 12:25
Туризм
Мобильные пункты обогрева будут стоять на трассах Новосибирской области
6/12/23 12:21
Транспорт
Буньямин и Радемира: стали известны редкие имена новорожденных детей в Новосибирске
6/12/23 12:15
Общество
Найденная в коробке на трассе под Новосибирском девочка пошла в детсад
6/12/23 12:08
Общество
Фуры не могут подняться по улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске
6/12/23 11:54
Город Транспорт
Подросток в красной куртке пропал в Кировском районе Новосибирска
6/12/23 11:53
Общество
Имущество завода «Электрон» продают за 350 млн рублей в Новосибирске
6/12/23 11:42
Бизнес Недвижимость Промышленность
Александра Асеева лишают звания почетный житель Новосибирска
6/12/23 11:34
Общество Право&Порядок
Министр природных ресурсов презентовал елку-палку новосибирцам
6/12/23 10:57
Общество
Замначальника городского УМВД Захарова задержали в Новосибирске
6/12/23 10:35
Право&Порядок
Прокуратура изменила маршрут автобуса № 289 под Новосибирском
6/12/23 10:29
Право&Порядок
Новосибирская компания увеличила выручку за счет роста продаж сливочного масла
6/12/23 10:26
Бизнес Промышленность
Промышленный туризм будут развивать в Новосибирской области
6/12/23 10:02
Бизнес Промышленность Туризм
«Она даже плакать не может»: сибирячка пришла в сознание после ДТП и узнала о смерти своих детей
6/12/23 10:02
Общество
Популярное
Врач предупредил о последствиях лечения горла народными средствами
6/12/23 14:07
Страховой стаж родителей могут увеличить
6/12/23 9:38
Как отличить сердечный приступ от невроза
5/12/23 16:37
В декабре можно увидеть сразу несколько ярких звездопадов
5/12/23 15:20
Стало известно, какие вещи привлекают дачных воров
5/12/23 11:44
В Госдуме предложили давать премии врачам, которые отговорили женщин от абортов
5/12/23 10:51
Новости компаний
В Сбере рассказали - почему за 10 лет у инкассаторов в Сибири не похитили ни одного рубля
6/12/23 11:27
Студент из Новосибирска получил на Демодне молодёжных акселераторов Сбера предложение на 13,6 млн рублей
6/12/23 11:15
Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших кредитов наличными
6/12/23 11:08
Доля безналичных платежей в России достигнет 84%
5/12/23 11:51
Сбер заплатил недавно открывшим свой бизнес сибирякам 19 млн рублей
5/12/23 10:30
Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений
4/12/23 17:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска