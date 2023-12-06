В знак протеста против свалки новосибирский депутат отказался от всех наград

В Новосибирске председатель Совета депутатов Плотниковского сельсовета Борис Корнев вернул региональному правительству все награды в знак протеста против строительства мусорного полигона рядом с жилыми домами.

Корнев так же приложил письмо на имя Андрея Травникова.

― Отдав более 40 лет трудовой и общественной деятельности на благо развития Плотниковского сельсовета, мне стыдно перед моими детьми, внуками, друзьями, односельчанами, нашими земляками, честно исполняющими свой долг в зоне СВО, и членами семей погибших воинов. Мы все вместе оказались бессильны перед чиновниками трёх администраций, беспринципными депутатами, забывшими свои предвыборные обещания по защите наших законных прав и интересов, — написал депутат.

Борис Корнев пояснил Atas.Info, что он пошёл на это из-за полного игнорирования властями мнения тысяч жителей Плотниково, которые уже несколько лет выступают против строительства свалки в километре от жилых домов.

Также Корнев потребовал, в случае строительства полигона в границах, которые предусмотрены условиями действующего концессионного соглашения, все его грамоты и награды, отправить на уничтожение с первым же мусоровозом, который отправят на КПО «Правобережный».

Ранее редакция сообщала о том, что общественники оспаривают решение суда по Правобережному мусорному комплексу в Новосибирске.