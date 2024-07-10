Приставы арестовали автомобиль должника под Новосибирском

В Сузунском районе у мужчины арестовали Toyota Raum за долги по алиментам и налоговым сборам.

Если в течение 10 дней задолженность не будет погашена, судебный пристав-исполнитель приступит к подготовке арестованного имущества к продаже на торгах.

— Отец не платил алименты 13-летней дочери с февраля этого года. Сумма долга — 44 тысячи рублей. Кроме того, у мужчины есть задолженность по налоговым сборам в размере 45 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в 3 000 рублей, — говорится в сообщении ФССП по Новосибирске.

Пристав установила, что 46-летний отец в Сузунском районе не проживает. Требования о явке на прием он игнорировал. Однако после того, как пристав направила постановление об удержании денег из его зарплаты, мужчина все же приехал на прием. На встречу он приехал на своем автомобиле.

— На месте сотрудник вынесла постановление об ограничении должника специальным правом управления транспортным средством, а также наложила арест на его Toyota Raum, — отметили в сообщении.

Должник обещал в ближайшие дни закрыть долг. В случае если он не погасит задолженность, авто передадут в организацию для реализации. Вырученные с продажи деньги зачтут в счет долгов, остальные вернут гражданину.

Ранее редакция сообщала о том, что приставы восстановили права на пользование квартирой мужчине в Новосибирске.