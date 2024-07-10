Новосибирск и Баткенская область Киргизии договорились о сотрудничестве

Мэр Максим Кудрявцев встретился с делегацией Баткенской области Киргизской Республики, которую возглавляет полномочный представитель президента республики Абдикарим Алимбаев. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества.

— Новосибирск — бизнес-центр Сибири, а также крупный транспортный и логистический центр округа. Ваш визит имеет важное значение для укрепления и развития наших взаимоотношений. Мы открыты для любых предложений и готовы их рассмотреть, —отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Глава города также напомнил, что Новосибирск является научным центром России и культурным центром региона. В городе 20 высших учебных заведений, готовящих специалистов практически по всем специальностям для всех отраслей экономики.

— Также у Новосибирска славные культурные традиции — в городе 15 театров: театр оперы и балета, музыкальной комедии, театр юного зрителя, большое количество музеев. Все направлено на организацию и продвижение культурных ценностей, — сказал Максим Кудрявцев.

Полпред Абдикарим Алимбаев отметил, что хорошо знаком с историей Новосибирска.

— Заметно, как город растет и развивается. Баткенская область также активно развивается, и мы планируем выходить на сотрудничество с граничащими областями и регионами. У Новосибирска удобное географическое положение, образование на высоком уровне, богатые культурные традиции — все это способствует тесному взаимодействию между нашими городами и странами, — отметил Абдикарим Алимбаев.

Баткенская область расположена на юго-западе Кыргызской Республики. Граничит на юге с Таджикистаном, на севере — с Узбекистаном, на востоке — с Ошской областью. Областной центр — город Баткен. Баткенская область привлекательна своими природно-климатическими условиями и удобным географическим расположением. В горах немало мест с выходами минеральных вод, лесными ландшафтами и другими благоприятными условиями. Область богата месторождениями полезных ископаемых, таких как сурьма, ртуть, золото, серебро, тантал, уголь, нефть и газ. Численность населения составляет свыше 548 тысяч человек.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании позвали на Белорусскую товарную биржу.