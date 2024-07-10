Главой Центрального округа Новосибирска стал Владимир Захаров

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев назначил главу Центрального округа города. Как ранее сообщала редакция Infopro54, этот пост получил экс-директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (Бердск) Владимир Захаров.
Как уточняет пресс-центр мэрии, Захаров с 2013 по 2024 годы работал в государственных, муниципальных, коммерческих структурах города Бердска. В 2018–2024 он курировал направление строительства и городского хозяйства Бердска в статусе замглавы администрации.
К работе Владимир Захаров приступил с 10 июля.
Напомним, глава Центрального округа отвечает за Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы Новосибирска.
Предыдущий глава округа Сергей Канунников ушел с должности в связи с выходом на пенсию. В июне он в апелляции доказал свою невиновность по делу о сносе памятной стелы.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске могут смениться главы четырех районов.
Фото из телеграм-канала Владимира Захарова, предоставлено пресс-службой администрации города Бердска.
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