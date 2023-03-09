Владельцы бракованных машин могут взыскать с зарубежных автопроизводителей немыслимые суммы денег

О сложившейся в стране ситуации с бракованными авто изданию Фонтанка.ру рассказали сразу нескольких экспертов в данной сфере. В судах автовладельцы таких машин отсуживают суммы в 10 раз больше тех, что они заплатили в салоне.

Дело остается за малым — получить эти деньги, что не так-то просто.

То, что западные автопроизводители в большом количестве ушли с российского рынка не означает, что они больше не являются участниками правоотношений. У каждого из них в РФ присутствуют юрлица-дистрибьюторы, на счетах у которых миллиарды рублей, а на балансе сотни автомобилей. Заиметь хотя бы какую-то долю из этих средств в настоящее время делают попытки автовладельцы, в машинах у которых официально обнаруживается заводской брак.

По данным издания, в судах рассматриваются сотни процессов, где автомобилисты настаивают, чтобы им вернули деньги за ремонты заводского брака. Но по гарантии сейчас это сделать невозможно — у дилеров нет запчастей. В то же время большой вопрос — каким образом дистрибьюторы будут расплачиваться с дилерами, ведь формально они уже не работают в нашей стране.

Ранее редакция сообщала, что бывшие в употреблении автомобили переоснастят в электрокары.

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