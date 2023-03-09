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Шесть кандидатов в мэры Томска представили свои программы

  • 09/03/2023, 13:00
программы кандидатов в мэры Томска
Кандидаты рассказали о своем видении проблем города и способах их решения.

Шесть из восьми кандидатов на пост мэра Томска представили в конкурсную комиссию свои предвыборные программы. Об этом сообщает городская дума.

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Исполняющий обязанности мэра Михаил Ратнер в своей программе отметил такие проблемы как: плохие дороги, слабая социальная инфраструктура, недостаток бюджетных средств. Также он сказал, что томичи могут оценить его потенциал и управление городом в период пандемии и санкций. Добавив, что приветствует конструктивную критику.

Депутат гордумы Томска от «Справедливой Россия — Патриоты — За правду» Инга Первушина в своей программе акцентировала внимание на представление интересов местных жителей. Она планирует работать над имиджем города, а также улучшать демографическую и экономическую сферу. В случае, если изберут другого кандидата, она предложила ему воспользоваться сутью её программы.

Депутат законодательной думы Томской области от КПРФ Максим Лучшев рассказал о «12 шагах» улучшения жизни в городе. Он обратил внимание на необходимость открытости власти, раскритиковав при этом действующее руководство города. Также Лучшев затронул тему бродячих собак, по его словам, такие собаки создает угрозу комфорту и безопасности жителей.

Безработная Елена Уварова в программе сделала акцент на поддержку наиболее незащищённых социальных групп населения — сирот, пенсионеров, граждан без определённого места жительства, родителей-одиночек и вдов.

Сотрудник Томского госуниверситета Евгений Павлов (ЛДПР) озаглавил свою программу «Время Томска!». Программа включает в себя такие задачи как: повышение туристической привлекательности города, его экологичности и уровня цифровизации. Павлов предлагает также создать в мэрии два новых департамента (цифровизации и урбанизма) и поменять административно-территориальное деление Томска.

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Безработный Федор Шабанов, представляя программу заявил, что основные векторы развития города уже продуманы, он напомнил о стратегии развития Томска до 2030 года. Но, по его словам, для такой программы выделено недостаточно средств.

Оставшиеся два кандидата представят свои программы на конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Томска, который пройдет 15 марта 2023 года.

Напомним, что в 2022 году Законодательная дума Томской области отменила прямые выборы мэра областного центра. Также было принято новое положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Томска. Теперь заниматься избранием будет конкурсная комиссия, состоящая из 14 человек: 7 от думы Томска и 7 от губернатора Томской области.

 

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Кемерова объявила торги на ремонт Кузбасского моста.

Фото: Pixabay.com — 2541163

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Томская область

Теги : программы кандидатов отмена прямых выборов выборы мэра Томска


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