Шесть кандидатов в мэры Томска представили свои программы

Шесть из восьми кандидатов на пост мэра Томска представили в конкурсную комиссию свои предвыборные программы. Об этом сообщает городская дума.
Депутат гордумы Томска от «Справедливой Россия — Патриоты — За правду» Инга Первушина в своей программе акцентировала внимание на представление интересов местных жителей. Она планирует работать над имиджем города, а также улучшать демографическую и экономическую сферу. В случае, если изберут другого кандидата, она предложила ему воспользоваться сутью её программы.
Депутат законодательной думы Томской области от КПРФ Максим Лучшев рассказал о «12 шагах» улучшения жизни в городе. Он обратил внимание на необходимость открытости власти, раскритиковав при этом действующее руководство города. Также Лучшев затронул тему бродячих собак, по его словам, такие собаки создает угрозу комфорту и безопасности жителей.
Безработная Елена Уварова в программе сделала акцент на поддержку наиболее незащищённых социальных групп населения — сирот, пенсионеров, граждан без определённого места жительства, родителей-одиночек и вдов.
Сотрудник Томского госуниверситета Евгений Павлов (ЛДПР) озаглавил свою программу «Время Томска!». Программа включает в себя такие задачи как: повышение туристической привлекательности города, его экологичности и уровня цифровизации. Павлов предлагает также создать в мэрии два новых департамента (цифровизации и урбанизма) и поменять административно-территориальное деление Томска.
Оставшиеся два кандидата представят свои программы на конкурсе по отбору кандидатов на пост мэра Томска, который пройдет 15 марта 2023 года.
Напомним, что в 2022 году Законодательная дума Томской области отменила прямые выборы мэра областного центра. Также было принято новое положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на пост мэра Томска. Теперь заниматься избранием будет конкурсная комиссия, состоящая из 14 человек: 7 от думы Томска и 7 от губернатора Томской области.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Кемерова объявила торги на ремонт Кузбасского моста.
Фото: Pixabay.com — 2541163
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