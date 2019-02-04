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На базе Дорожной больницы начал работать новый региональный сосудистый центр

Следующим этапом должна стать организация РСЦ № 4 в структуре Центральной клинической больницы в Академгородке.
  • 04/02/2019, 18:34
На базе Дорожной больницы начал работать новый региональный сосудистый центр

Новый региональный сосудистый центр организован в Новосибирской области на базе Дорожной клинической больницы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что учреждение будет осуществлять прием пациентов с острым инфарктом, инсультом в круглосуточном режиме все дни недели. Как подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, пациенты регионального сосудистого центра будут получать медицинскую помощь бесплатно, по полису ОМС.

В настоящее время в Новосибирской области действуют два региональных сосудистых центра на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2) и Городской больницы № 1 (PCЦ №1), а также 10 первичных сосудистых отделений общей мощностью 330 коек, они расположены в районах области на базе Тогучинской ЦРБ, Куйбышевской ЦРБ, Татарской ЦРБ, Бердской ЦГБ, Карасукской ЦРБ, и в Новосибирске на базе Горбольницы № 34, Горбольницы № 2, Горбольницы № 25, Горбольницы № 11, Больницы скорой медицинской помощи № 2.

— За каждым первичным сосудистым отделением и региональным сосудистым центром закреплена своя зона ответственности таким образом, чтобы плечо доставки пациента на «скорой» было как можно более коротким. Так, в новый РСЦ, согласно маршрутизации, с инфарктом миокарда будут госпитализировать жителей Железнодорожного и Октябрьского районов, с инсультом – жителей правобережной части Советского района и Железнодорожного района, — рассказали в региональном правительстве.

Следующим этапом в создании сети Региональных сосудистых центров должна стать организация РСЦ № 4 на 60 коек в структуре Центральной клинической больницы в Академгородке, что закроет потребность в неотложной помощи при инфаркте и инсульте для жителей Советского и Первомайского районов. Данный центр уже третий в регионе – в них можно максимально быстро и эффективно оказать помощь пациентам с инфарктом миокарда или острым нарушением мозгового кровообращения.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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