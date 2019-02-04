Роман Кравцов остался генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом»

Кандидатура Романа Кравцова утверждена решением Совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом». Роман Кравцов впервые занял пост руководителя компании в 2016 году, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Роман Кравцов родился в 1978 г. В 2003 г. окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а в 2006 г. – Новосибирский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». С 2004 г. работал в Сибирском филиале ПАО «Ростелеком», где последовательно занимал должности начальника отдела продаж, первого заместителя директора – коммерческого директора филиала, заместителя генерального директора – директора Сибирского филиала «Ростелекома». В 2011 г. перешел на работу в корпоративный центр «Ростелекома» в Москве, был директором департамента внедрения инноваций, исполнительным директором – директором инновационного центра. С марта 2013 г. исполнял обязанности вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», а также являлся вице-президентом по информационному обществу «Ростелекома». В 2014 — 2015 гг. являлся генеральным директором ЗАО «7Интек». До прихода в ТТК с апреля 2015 года занимал должность управляющего директора подразделения «Информационные технологии и операции» в АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». В январе 2016 года решением совета директоров возглавил АО «Компания ТрансТелеКом».

Фото: пресс-служба НГТУ