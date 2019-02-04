 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Роман Кравцов остался генеральным директором АО «Компания ТрансТелеКом»

  • 04/02/2019, 18:13
Совет директоров АО «Компания ТрансТелеКом» продлил полномочия гендиректора до января 2022.

Совет директоров АО «Компания ТрансТелеКом» продлил полномочия генерального директора Романа Кравцова до января 2022.Кандидатура Романа Кравцова утверждена решением Совета директоров АО «Компания ТрансТелеКом». Роман Кравцов впервые занял пост руководителя компании в 2016 году, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Роман Кравцов родился в 1978 г. В 2003 г. окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети», а в 2006 г. – Новосибирский государственный университет по специальности «Менеджмент организации». С 2004 г. работал в Сибирском филиале ПАО «Ростелеком», где последовательно занимал должности начальника отдела продаж, первого заместителя директора – коммерческого директора филиала, заместителя генерального директора – директора Сибирского филиала «Ростелекома». В 2011 г. перешел на работу в корпоративный центр «Ростелекома» в Москве, был директором департамента внедрения инноваций, исполнительным директором – директором инновационного центра. С марта 2013 г. исполнял обязанности вице-президента по инновационному развитию «Ростелекома», а также являлся вице-президентом по информационному обществу «Ростелекома». В 2014 — 2015 гг. являлся генеральным директором ЗАО «7Интек». До прихода в ТТК с апреля 2015 года занимал должность управляющего директора подразделения «Информационные технологии и операции» в АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». В январе 2016 года решением совета директоров возглавил АО «Компания ТрансТелеКом».

Фото: пресс-служба НГТУ

Популярное с сайта

НГТУ вошел в топ-25 российских вузов рейтинга Webometrics Ranking of World Universities

НГТУ вошел в топ-25 российских вузов рейтинга Webometrics Ranking of World Universities

04/02/2019, 18:08
Рейтинг основан на анализе представленности университетов в глобальном интернет-пространстве.
У семилетнего Ромы Шушпанникова митохондриальная миопатия

Маленькому Роману требуются деньги на лечение

04/02/2019, 17:40
Не хватает — 170 562 рублей.
Финразведка вернула в бюджет более 1 млрд рублей

Финразведка вернула в бюджет более 1 млрд рублей

04/02/2019, 16:26
В округе возбуждено 12 уголовных дел, связанных с финансированием терроризма.

Актуальный разговор

Спрос на рынке кофе изменится через культуру brew-баров

Все материалы
Новости

Банки и застройщики адаптируются к 214-ФЗ на практике

04/02/2019, 21:07

2ГИС назвал самые популярные компании

04/02/2019, 18:59

«СКТБ Катализатор» создает инжиниринговый испытательный центр

04/02/2019, 18:56

В НГУЭУ научат, как довести новую компанию до банкротства

04/02/2019, 18:46

На базе Дорожной больницы начал работать новый региональный сосудистый центр

04/02/2019, 18:34

НГТУ вошел в топ-25 российских вузов рейтинга Webometrics Ranking of World Universities

04/02/2019, 18:08

Маленькому Роману требуются деньги на лечение

04/02/2019, 17:40

Финразведка вернула в бюджет более 1 млрд рублей

04/02/2019, 16:26

Один из домов микрорайона «Радужный» исключен из Реестра проблемных объектов

04/02/2019, 16:20

У жителей области стало больше имущества

04/02/2019, 15:51

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×