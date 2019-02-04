В НГУЭУ научат, как довести новую компанию до банкротства

Первый в истории НГУЭУ бесплатный онлайн-курс для предпринимателей «Как (не) обанкротить фирму за 20 дней» открыт для слушателей на национальной платформе Stepik.ork, сообщили в пресс-службе университета.

Массовый открытый онлайн-курс (МООК) представляет собой квинтэссенцию практических бизнес-знаний от создания фирмы до появления признаков банкротства и стратегий выхода из кризисного состояния. Он состоит из шести модулей и рассчитан на четыре недели освоения. С 29 января курс доступен на платформе Stepik.ork совершенно бесплатно для слушателей. Аудитория курса – как слушатели, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование, так и просто интересующиеся предпринимательством или антикризисным управлением.

— Мы, преподаватель-теоретик, бизнес-практик и антикризисный менеджер, разработали для вас четкую инструкцию, как довести новую компанию до полного краха за несколько шагов и как вовремя заметить негативные изменения и предпринять меры по оздоровлению фирмы, — отмечают эксперты проекта.

Над курсом трудились доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Светлана Петухова, арбитражный управляющий, старший преподаватель кафедры административного, финансового и корпоративного права НГУЭУ Евгений Шумкин и бизнес-тренер, председатель Президиума МОО «Федерации управленческой борьбы» Новосибирского отделения Михаил Зотов.

В рамках курса преподаватели рассказывают об основных экономических категориях, позволяющих эффективно действовать на рынке, неверных решениях начинающих предпринимателей. Кроме того, слушатели курса узнают, как распознать первые признаки несостоятельности компании, какие меры по оздоровлению предпринять, каковы особенности работы антикризисного управляющего, принципы и нормы, установленных законодателем.

— Курс позволит слушателям применить полученные общие концепции к собственной организации, выполняя практические задания по анализу текущей ситуации и принимаемых руководством организации решений, — рассказывает куратор проекта, руководитель бэк-офиса Управления дополнительного образования НГУЭУ Александра Будник. — Уникальное сочетание концентрированных экономических знаний с принципами антикризисного управления сделали курс максимально полезным для начинающих предпринимателей и всех, кто интересуется основами менеджмента.

Проект реализован в рамках участия НГУЭУ в конкурсе на разработку собственного массового онлайн-курса, проводимого Томским государственным университетом. Все материалы доступны сейчас для свободного прохождения по адресу:

МООК (англ. massive open online courses,) – новая форма дистанционного обучения, в основе которой лежит идея сделать образование массовым и общедоступным.

Фото: предоставлено пресс-службой НГУЭУ