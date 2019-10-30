На Бердском шоссе установят надземный пешеходный переход

Омский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию на строительство надземного перехода в Бердске, устройство стационарного электрического освещения на участках автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области и Алтайском крае. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проектной документацией, одобренной, экспертами Омского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено возведение надземного пешеходного перехода общей длиной 80,98 м на 31 км автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт». Переход установят на пересечении Бердского шоссе и улицы Новосибирская в поселке Новый, находящемся на северной границе Бердска. Работы проведут с поочередным закрытием крайних полос движения автотранспорта в обоих направлениях, а на время монтажа пролетного строения движение будет осуществляться в объезд — через поселок Новый.

Отмечается, что строящийся надземный переход предназначен для безопасного пересечения автомобильной дороги между остановками общественного транспорта. С целью обеспечения доступа людей с ограниченными возможностями передвижения переход оборудуют подъемными платформами с шахтами, остекленными с трех сторон, на лестничных сходах к ступеням приварят элементы колясочных сходов, а также установят перильное ограждение на мосту и на лестничных сходах. Светопрозрачное ограждение будет установлено на всем протяжении моста — пролетном строении, поворотных площадках и лестничных сходах. Переход будет освещен.

Также в ходе реализации проектных решений перенесут автобусную остановку по правой стороне по ходу движения, разберут заездной карман, обустроят посадочную площадку и площадку ожидания, автопавильон, пешеходные дорожки от посадочной площадки до пешеходного моста и подъемных лифтов.

В рамках реализации еще двух проектов, рассмотренных экспертами Омского филиала Главгосэкспертизы России, на участках Чуйского тракта в Новосибирской области и в Алтайском крае установят стационарное электрическое освещение.

В Новосибирской области работы пройдут на территории Искитимского района. Там будет обеспечено стационарное освещение внеуличных пешеходных переходов в городе Искитиме, в поселке Евсино, в населенном пункте Карамокомбинат и в деревне Евсино.

Фото: из группы Транспорт и дороги Новосибирска ВКонтакте