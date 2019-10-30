В Новосибирской области цены на земли промышленного назначения снизились на 11%

За год земля в России подорожала на 2,6% до 40 574 руб. за сотку. В южных регионах, в Крыму и Краснодарском крае, самая дорогая земля во всех категориях – и для жизни, и для бизнеса,

В Новосибирской области средняя стоимость земельных участков под индивидуальное жилищное строительство за год не изменилась. В то же время земля промышленного назначения стала доступнее на 11% за год, а сельхозназначения – на 5% за год.

За год земельные участки под ИЖС в целом по России подешевели на 3%, и их средняя цена стала составлять немногим менее 47 000 рублей за сотку. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», проанализировав рынок земельных участков. Динамика цен по стране довольно равномерная и представляет собой колебания до 9% в отдельных регионах. Из общей картины значительно выделяется лишь Приморский край. Земля здесь выросла в цене на 27%, до средней стоимости 40 000 рублей за сотку. Самое сильное падение – в Московской и Ростовской областях, по 8%. При этом земельные участки под ИЖС там все равно остаются одними из самых дорогих.

В III квартале 2019 года Новосибирская область оказалась на 15-м месте в рейтинге регионов по доступности земельных участков под ИЖС со средней стоимостью 50 000 рублей за сотку, как и годом ранее.

Что касается земель промышленного назначения, то в среднем по России стоимость таких участков составила 90 909 рублей, за год она незначительно снизилась – на 1%. При этом, в 16 из рассматриваемых регионов земля продавалась ниже общероссийского уровня. Наибольшее снижение ценника произошло в Алтайском крае (-18%), Челябинской области (-17%) и Саратовской области (-14%). В 9 рассматриваемых регионах цена сотки наоборот выросла, наиболее сильно в Приморье (72%).

— В Новосибирской области стоимость земельных участков промышленного назначения за год снизилась на 11% до 89 000 рублей, — отмечают эксперты «Авито Недвижимость».

Стоимость земельных участков сельхозназначения по России за год снизилась также незначительно, на 1%, в среднем они стоят 29 000 рублей за сотку. Таким образом, это самый доступный вид земли в России. Существенное снижение ценника произошло только в Приморском крае (-21%), тогда как в остальных регионах стоимость изменилась в диапазоне от -1% до -6%. В девяти рассматриваемых регионах стоимость, наоборот, увеличилась, максимально – в Волгоградской области (8%), а еще восьми стоимость осталась на уровне прошлого года.

В Новосибирской области средняя цена земельных участков сельхозназначения за год уменьшилась на 5% и составила 30 000 рублей за сотку.

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