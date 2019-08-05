На берегу Обского водохранилища прошла экологическая акция

Активисты партии «Зеленые» собрали 360 мешков мусора в Караканском бору.

Акцию по расчистке любимой жителями Новосибирской области природной зоны, «Зеленые» провели совместно с фондом защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт». К экологическим активистам также присоединились многие неравнодушные жители Новосибирска.

Генеральная уборка лесного массива продолжалась с раннего утра и до позднего вечера и без преувеличения, предотвратила экологическую катастрофу, отмечают организаторы мероприятия. Большую часть отходов представляли пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтиленовые мешки и другая продукция химической промышленности, самостоятельно справиться с переработкой выделяемых ими веществ, природная экосистема смогла бы, в лучшем случае, через несколько столетий. А с учетом постоянно прибавляющихся объемов мусора, это скорее всего, было бы вообще невозможно.

Положительный пример «зеленых» оказался заразительным для отдыхающих поблизости людей. По словам партийного активиста Андрея Шамалёва, многие не удержались и оказали активистам помощь: брали перчатки и мешки и отправлялись вместе с «зелеными» расчищать территорию. В этот день свой вклад в охрану окружающей среды внесли все: разъезжаясь по домам, отдыхающие привели территорию в идеальный порядок.

Фото предоставлено организаторами акции