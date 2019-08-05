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На «Сибирских Мальдивах» может появиться смотровая площадка

СГК предложили возглавить процесс популяризации золоотвала ТЭЦ-5 и сделать его официальным объектом промышленного туризма.
  • 05/08/2019, 12:59
На «Сибирских Мальдивах» может появиться смотровая площадка

На новосибирской ТЭЦ-5, входящей в ООО «Сибирская генерирующая компания» прошло выездное рабочее совещание с представителями правительства Новосибирской области. Поводом для обсуждения стал повышенный интерес жителей и гостей региона к золоотвалу предприятия, ставшему популярным под названием «Сибирские Мальдивы». Региональные власти предложили обустроить на золоотвале смотровую площадку для посещения объекта жителями и гостями Новосибирска, сообщает пресс-служба СГК.

— Люди хотят фотографироваться. Раз народ идет, значит надо организовать площадку или выработать механизм посещения. Если процесс сложно остановить, его нужно возглавить. Золоотвал не туристический объект, но СГК — прогрессивная компания, поэтому, надеюсь, они пойдут нам навстречу. Здесь главная задача — организовать комфортное и безопасное для людей место, — заявил начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов.

Анастасия Ивашина, начальник управления внешнеэкономической деятельности маркетинга региона и туризма минэкономразвития Новосибирской области, также поддержала идею создания безопасной смотровой площадки. И отметила, что промышленный туризм набирает популярность, производственные процессы вызывают у людей все больший интерес.

В СГК пообещали рассмотреть это предложение.

— Мы подумаем над этим предложением и, возможно, сделаем смотровую площадку для желающих. Но, прежде всего, нам важно обеспечить ее безопасность. Потому что мы берем на себя ответственность за каждого потенциального туриста, — прокомментировал Юрий Кротов, главный инженер Новосибирского филиала СГК.

Напомним, что золоотвал функционирует с 2008 года, все санитарные и природоохранные нормы соблюдаются. За все время посещения жителями города жалоб на состояние здоровья не зафиксировано.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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