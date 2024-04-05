На части трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар» ввели реверсивное движение

В связи с весенним паводком в Новосибирской области затопило федеральную трассу по направлению в Казахстан.

— На участке трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар ввели реверсивное движение из-за паводка. Ограничение введено на 248-м километре трассы в Кочковском районе, — говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.

По сообщению ведомства, на трассе выставлены знаки.

Всего в Новосибирской области на фоне потепления зафиксировали более 30 случаев подтопления автомобильных дорог.

За всеми дорогами ведётся круглосуточное наблюдение, выставлены дорожные знаки, сигнальные столбики, в ряде случаев ведется отсыпка участков.

Ранее редакция сообщала о том, что в ближайшие 4 дня ситуация с подтоплением в Новосибирской области ухудшится.